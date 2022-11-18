Губернатор Андрей Чибис: общественной безопасности нужно уделять особое внимание

В региональном правительстве вчера состоялось очередное заседание штаба по обеспечению общественной и экономической безопасности Мурманской области под председательством губернатора Андрея Чибиса.

Губернатор отметил, что продолжается работа по выполнению Указа Президента России Владимира Путина об обеспечении общественной и экономической безопасности.

«На прошлой неделе мы провели учения, все задачи проработали с руководителями территориальных органов федеральной исполнительной власти, региональными министерствами и главами администраций муниципалитетов», – сказал Андрей Чибис.

Губернатор напомнил, что с учётом норм, отраженных в Указе Президента России, решения регионального оперативного штаба обязательны для исполнения органами власти, предприятиями и организациями.

«Подобная работа должна быть продолжена в рамках ваших полномочий с рабочими коллективами на местах, чтобы обеспечить готовность к любым возможным угрозам и ситуациям. Все мероприятия Плана необходимо выполнять в обязательном порядке. Для нас сейчас это самая важная часть работы», – сказал он.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, на заседании подняты вопросы оценки готовности защитных сооружений и состояния защищенности объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения на территории региона, а также рассмотрена возможность повышения контроля за общественной безопасностью со стороны структурных подразделений ОВД и Росгвардии на территории муниципалитетов.

Фото: https://gov-murman.ru