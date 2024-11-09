Губернатор Андрей Чибис обсудил на встрече с Аллой Истоминой вопросы повышения эффективности работы в сфере ЖКХ

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера в региональном правительстве состоялась рабочая встреча губернатора Мурманской области Андрея Чибиса с Аллой Истоминой, которая в новом составе правительства Мурманской области будет отвечать за сферу ЖКХ в должности вице-губернатора и профильного министра.

Глава региона отметил, что ключевая задача регионального правительства – повысить надёжность и эффективность рабочих механизмов в сфере ЖКХ, а также массового жилищного строительства в Мурманской области.

«Вы прошли огромный путь в сфере ЖКХ, в настоящее время продолжаете управлять самой крупной в Мурманской области организацией, которая отвечает за тепло. За последние пять лет нам удалось снизить количество аварийных ситуаций и прочих инцидентов, учитывая, что большие средства уходят на закупку топлива – мазута. Также мы выпрямили цепочки поставки этого топлива, что очень важно с точки зрения повышения эффективности бюджетных расходов. Задачи, которые встают перед Вами в новом статусе, гораздо шире. Во-первых, необходимо сохранять положительную динамику и развивать рабочие процессы в сфере ЖКХ. Во-вторых, в ближайшие время нужно подготовить инфраструктуру для газификации Мурманской области с учётом средств регионального бюджета, а также поддержки, которая оказывается со стороны правительства РФ. Вообще, энергетика в приоритете. Необходимой инфраструктурой должны быть обеспечены все проекты – и жилищные, и производственные», – сказал Андрей Чибис.

Также губернатор отметил, что отдельный блок вопросов, который будет находиться в ведении министерства энергетики и ЖКХ Мурманской области, связан с контролем работы управляющих компаний.

«Мы заметно продвинулись в этом вопросе, но многие задачи, связанные с надзором и оценкой качества работы УК, остаются актуальными», – отметил губернатор.

Кроме того, Алла Истомина будет курировать региональное Министерство строительства.

«Также Вам предстоит взять под контроль вопросы, которые касаются жилищного строительства. В первую очередь необходимо обратить внимание на соблюдение сроков. Важно, чтобы проблемы, которые вызывают подрядные организации, решались очень быстро. А лучше – минимизировались. Также важно следить за тем, насколько качественно выполняются работы и не растёт ли их стоимость», – подытожил Андрей Чибис.

Алла Истомина поблагодарила Андрея Чибиса за оказанное доверие.

«Блок, который Вы мне доверили, особенно важен для всего населения Мурманской области. Качество предоставления жилищно-коммунальных услуг определяет качество жизни самих северян. Также крайне важно, чтобы проекты, которые запущены в нашем регионе благодаря Вам, реализовывались в соответствии со сроками. Также отмечу, что мы готовимся к переходу на газ – технические задания по проектированию котельных находятся в стадии разработки. Особое внимание будем уделять ходу выполнения строительных работ в Мурманской области. Постараюсь в кратчайшие сроки наладить работу и сделать всё возможное, чтобы соответствовать Вашим ожиданиям», – сказала Алла Истомина.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, Алла Истомина – опытный «ресурсник», родом из города Апатиты. Она прошла путь от бухгалтера до руководителя крупной ресурсной компании. С 2005 года перешла в «Мурманскводоканал», где была заместителем, затем первым заместителем генерального директора предприятия. С ноября 2020 года является генеральным директором «Мурманэнергосбыта».

В сентябре 2021 года Алла Истомина избрана депутатом Мурманской областной Думы седьмого созыва по Мурманскому одномандатному избирательному округу №10. Также является заместителем председателя комитета по строительству, благоустройству, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству; членом комитета по труду, вопросам миграции и занятости населения; представляет фракцию Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/