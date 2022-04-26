Губернатор Андрей Чибис обсудил новые направления сотрудничества с делегацией Республики Узбекистан

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис 25 апреля провёл рабочую встречу с делегацией Республики Узбекистан во главе с советником премьер-министра, заведующим департаментом по вопросам защиты прав граждан Республики Узбекистан, осуществляющих временную трудовую деятельность за рубежом, и международного экономического сотрудничества Мехриддином Хайриддиновым.

Открывая встречу, глава региона высоко оценил степень сотрудничества с Республикой.

«Нас связывает активное взаимодействие. Особенно в части работы граждан Узбекистана на территории Мурманской области. Это касается, прежде всего, строительства крупных сооружений. Предлагаю обсудить и другие возможности совместного развития», – отметил Андрей Чибис, приветствуя гостей.

«Мы рады рассмотреть новые направления сотрудничества, в том числе туризм. В этом году мы отмечаем 30-летие дипломатических отношений между нашими государствами. Спасибо за созданные условия», – сообщил глава делегации Узбекистана и поблагодарил Мурманскую область за особое гостеприимство.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, министр развития Арктики и экономики Мурманской области Татьяна Русскова рассказала об инвестиционной и туристической привлекательности региона, подробно остановившись на высоком потенциале развития транспортной инфраструктуры, энергетическом потенциале, который позволяет создавать энергоёмкие производства, обширной материально-сырьевой базе и создании туристско-рекреационных кластеров. Отдельно было выделено социально-экономическое состояние Кольского края.

«Последние два года лидируем как регион с экономическим ростом и по Северо-Западу, и по России. Мы создаем все условия, чтобы те проекты, которые были начаты до и во время пандемии, шли по плану, реализовывались и создавали хорошую платформу для развития», - сообщила Татьяна Русскова.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/