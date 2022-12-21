Губернатор Андрей Чибис обсудил новые направления сотрудничества с генеральным консулом Турецкой Республики в Санкт-Петербурге Озгюном Талу

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис 20 декабря провёл рабочую встречу с генеральным консулом Турецкой Республики в Санкт-Петербурге Озгюном Талу. Главный вопрос повестки – развитие новых направлений сотрудничества в сфере рыбохозяйственного комплекса, судостроения и туризма.

«Рад приветствовать вас в Мурманской области. Турция входит в число основных наших внешнеторговых партнеров. Учитывая плотные взаимоотношения, считаю, что у нас большая зона роста. Ваши курорты популярны у северян. В свою очередь, мы с удовольствием готовы принимать гостей из вашей страны. Еще одно важное направление – это все, что касается нашего рыбопромышленного комплекса. На территории региона базируется крупная компания – «Норебо». Уверен, что и здесь у нас большие перспективы в сотрудничестве. Отдельное внимание мы уделяем развитию малого и среднего бизнеса, в том числе налажено взаимодействие с турецкими компаниями в самых разных отраслях», – отметил глава региона.

Губернатор подчеркнул, что несмотря на геополитические ограничения и санкции экономика растёт, все предприятия работают в устойчивом режиме, а при поддержке федерального правительства появляются новые проекты, способствующие развитию Мурманской области.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, стороны отметили большой потенциал в сфере побратимского сотрудничества. Муниципалитеты региона заинтересованы в установлении связей с городами Турецкой Республики с целью развития научно-технических, гуманитарно-культурных связей, взаимодействия в области культуры, образования, туризма, молодежной политики и спорта.

Генеральный консул высоко оценил торгово-экономическое развитие региона, подчеркнул необходимость и важность сотрудничества в сфере экономики.

«Ещё до пандемии между Мурманской областью и Турцией были организованы бизнес-миссии на взаимной основе. Мы готовы оказывать всевозможную поддержку, чтобы эти поездки продолжались. Отмечу, что в Турции развит сектор судостроительства, поэтому мы крайне заинтересованы в сотрудничестве. Также мы планируем организовать онлайн-встречи между торговыми палатами вашего региона и нашей страны. Ещё один важный аспект взаимодействия – образование», – сообщил Озгюн Талу.

Вице-губернатор Ольга Кузнецова рассказала об инвестиционной привлекательности региона, подробно остановившись на высоком потенциале развития транспортной и энергетической инфраструктур, обширной материально-сырьевой базе, судоремонтной отрасли и поддержке инвесторов региона.

Фото: https://gov-murman.ru