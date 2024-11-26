Губернатор Андрей Чибис обсудил параметры бюджета 2025 года с представителями фракций Мурманской областной Думы

Сегодня, в преддверии завтрашнего заседания региональных парламентариев, губернатор Андрей Чибис провёл традиционные встречи с представителями фракций Мурманской областной Думы. Одной из важных тем стало обсуждение параметров готовящегося бюджета на следующий год, кроме того, депутаты вносили инициативы и предложения.

Глава региона отметил, что страна находится в ситуации жёсткого санкционного давления и в этом году наблюдается, а в следующем – прогнозируется снижение доходов от ряда крупных налогоплательщиков.

«Бюджет, который в Думу внесён, сбалансирован, и конечно все ключевые вещи в этом бюджете заложены. Фактически порядка 79 млрд рублей, это 57% бюджета, предусмотрены на социальный блок: образование, здравоохранение, культуру и соцподдержку. В предыдущие годы – порядка 60%. Безусловно, будут выполнены все социальные обязательства. Знаю, что в рамках рассмотрения поднимался вопрос индексации питания в школах. Важная, чувствительная тема. И сразу скажу – деньги на это найдём. Сейчас досчитаем ресурсы, определимся с механизмом», – сообщил губернатор.

Андрей Чибис также отметил, что ключевые приоритеты, которые определены в рамках целей устойчивого развития, обозначенных Президентом, и плана «На Севере – жить» также заложены в проекте бюджета.

«Мы продолжаем работу всех наших ключевых программ. К примеру, «Арктическая школа» будет расширена на учреждения дополнительного образования. Все ключевые вещи, несмотря на санкционное давление, с учетом поддержки федерального бюджета, работы над национальными проектами, над нашими обязательствами в рамках плана «На Севере – жить» будут продолжаться, будут выполнены. И уверен, что динамика изменений к лучшему для наших жителей как минимум останется на том же уровне, а может и станет лучше. Для этого мы находимся в постоянном переговорном процессе, наш экономический и социальный блок делает все необходимое, в том числе отрабатываем с федеральным центром необходимую поддержку, дополнительное финансирование, которое нужно для динамичного улучшения качества жизни», – подчеркнул Андрей Чибис.

Напомним, федеральным правительством уже согласована компенсация на закупку мазута в размере 4,8 млрд рублей. Активная работа также ведется по приоритизации в национальных проектах источников финансирования по мастер-планам опорных городов Арктики, в числе которых три агломерации Мурманской области.

Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой поблагодарил губернатора и членов регионального правительства за конструктивный диалог и слаженное взаимодействие.

«Проект бюджета уже прошел все наши комитеты, нулевые чтения состоялись, на заседании фракции все вопросы рассмотрели. По всем параметрам он социально ориентирован, заложено выполнение всех социальных обязательств, несмотря на сложные условия. Заложены ремонты учреждений культуры, строительство жилых домов для переселения из аварийного фонда и специалистов образования и здравоохранения, которые к нам переезжают. Проект бюджета позволяет решать все задачи, которые решало правительство в этом году, а также успешно реализовать все планы, которые намечены на 2025 год, в том числе и по программе «На Севере – жить», созданной с учетом мнений северян. Также проговорили вопросы на перспективу 2026-2027 года. Кроме того, сегодня на заседании правительства была представлена программа повышения эффективности бюджетных расходов. Это очень своевременно и правильно, так как будет создана более эффективная структура управления, и средства, которые будут сэкономлены, пойдут на улучшение материально-технической базы учреждений в образовании, культуре, здравоохранении, социальном блоке и других сферах, на развитие региона», – подчеркнул Сергей Дубовой.

Ирина Просоленко, руководитель фракции «Единая Россия» в Мурманской областной Думе, сообщила, что сегодня состоялось заседание комитета по бюджету, в рамках которого было принято решение поддержать параметры бюджета в первом чтении.

«Бюджет верстается в сложных экономических условиях. И я хочу поблагодарить Правительство Мурманской области, Оксану Николаевну Демченко за ту конструктивную работу, которая была проведена по предварительной подготовке к формированию бюджета, нулевым слушаниям. Действительно было много вопросов и предложений, которые рассматривались и снимались оперативно, уже на стадии подготовки проекта», – подчеркнула Ирина Просоленко.

Руководитель фракции КПРФ в Мурманской областной Думе Александр Клементьев поблагодарил за слаженную работу по формированию бюджета и внимательное отношение ко всем предложениям и вопросам, поступающим от парламентариев.

«Хочу отметить большое число объектов образования, в том числе детсадов, запланированных к строительству и капитальному ремонту, продолжится активный ремонт учреждений здравоохранения, серьезные мероприятия запланированы в сфере ЖКХ. Кроме того, хорошо поставлена работа по патриотическому воспитанию подрастающего поколения – прекрасно функционирует центр «На Севере – жить!» в Магнетитах», – отметил Александр Клементьев.

Руководитель фракции ЛДПР Станислав Гонтарь выразил благодарность главе региона за постоянное взаимодействие с представителями депутатских фракций.

«Мы понимаем, что в нынешних условиях формирование бюджета – непростая задача. Хочу поблагодарить социальный блок Правительства и Вас лично за то, что в Год семьи был принят ряд важных законопроектов для поддержки семей с детьми. Один из них, в том числе и я был в числе инициаторов, – по расширению направлений для использования регионального материнского капитала, а также инициатива по расширению льготы по транспортному налогу для многодетных семей, жилищно-коммунальная выплата. Сейчас при формировании бюджета также обсуждается новый законопроект по возможности расширения программы «Зарплата мамы» на женщин, родивших второго ребенка, это важная инициатива и хорошее подспорье для северянок», – подчеркнул Станислав Гонтарь.

Андрей Чибис подчеркнул, что все вопросы, которые вынесены на рассмотрение в комитетах облдумы, в рамках нулевых чтений, и сегодня на встречах будут рассмотрены и учтены.

«Коллег из парламента благодарю за конструктивное взаимодействие, поддержку. Уверен, что вместе мы примем бюджет, его реализуем. Естественно, мы боремся за поступление в бюджет дополнительных доходов, работаем над снижением издержек, без которых можем обойтись. Чтобы сконцентрировать все наши ресурсы над выполнением социальных обязательств, поддержки, приоритетов нашего развития», – сказал глава региона.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/