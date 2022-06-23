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Мурманская область. Арктика (16+)23.06.22 12:00

Губернатор Андрей Чибис обсудил развитие Мурманского транспортного узла на совещании с первым вице-премьером РФ Андреем Белоусовым

Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Андрей Белоусов провёл совещание по развитию Мурманского транспортного узла. В нём приняли участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис, представители Минтранса, Минфина, Минэкономразвития и организаций транспортного комплекса Российской Федерации.

Совещание состоялось в рамках поручения Президента России Владимира Путина, которое он дал по итогам рабочей встречи с главой региона.

«Комплексное развитие Мурманского транспортного узла – это важнейший проект, направленный на развитие транспортной инфраструктуры региона. Увеличение объемов грузоперевозок через МТУ даст не только новые рабочие места, но и дополнительные средства в бюджет области. Более того, проект стратегически важен для всей Арктической зоны Российской Федерации в целом. Благодаря его реализации объем грузоперевозок по Северному морскому пути к 2030 году увеличится до 80 миллионов тонн в год», – подчеркнул Андрей Чибис.

На данный момент Мурманский порт – лидер среди портов арктического бассейна. Он входит в топ-5 по объёмам перевозки грузов. В 2021 году грузооборот составил 54,5 млн тонн. Основным конкурентным преимуществом порта является прямой доступ в Мировой океан без прохождения международных проливов и ограничений по размеру судов, которые заходят в порт. Таким образом, Мурманский транспортной узел имеет огромное значение для развития Северного морского пути, особенно в условиях ограничений и давления, оказанных на нашу страну.

Реализация масштабного проекта предусматривает ряд важнейших мероприятий – строительство порта «Лавна» и железнодорожных подходов к нему. Объекты позволят трансформировать Мурманский транспортный узел в мультимодальный хаб, который обеспечит удобную доставку грузов как на Восток, так и на Запад.

Так, на реализацию проекта, касающегося строительства нового порта, предусмотрены внебюджетные средства в рамках концессионного соглашения, заключенного между Росморречфлотом и ООО «Морской торговый порт «Лавна». В частности, предполагается строительство угольного перегрузочного комплекса мощностью перевалки 18 млн тонн в год, 2,3 км железнодорожной линии необщего пользования ст. Лавна – Терминал, операционной акватории порта и средств навигационного оборудования.

Строительство дальних железнодорожных подходов идет согласно графику. На их реализацию в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» предусмотрено строительство 55,2 км дополнительных главных путей и развитие 18 станций с завершением 18 первоочередных мероприятий в конце 2024 года. В настоящее время ведутся строительно-монтажные работы по 7 объектам.

Возведение ближних железнодорожных подходов протяженностью 46 км осуществляется за счет бюджетных средств и предусматривают строительство 4 новых железнодорожных станций, 112 искусственных сооружений, 11 мостов, в том числе через Тулому и путепроводов: 2 автодорожных путепроводов, 2 автодорожных путепроводов тоннельного типа, а также реконструкцию ст. Выходной. Запуск рабочего движения запланирован в декабре 2023 года.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в настоящее время рассматривается вопрос выделения дополнительного бюджетного финансирования на завершение данных работ. Провозная способность подходов к Мурманску в 2025 году составит 45 млн тонн в год, включая 18 млн тонн в год порту «Лавна».

 

 

 

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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