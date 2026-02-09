Губернатор Андрей Чибис обсудил с депутатом Госдумы Татьяной Кусайко стандарт арктической медицины и повышение доступности высокотехнологичной помощи для северян

Губернатор Андрей Чибис 6 февраля провёл рабочую встречу с депутатом Государственной Думы от Мурманской области Татьяной Кусайко. Стороны обсудили ряд проектов и инициатив по развитию системы здравоохранения региона и повышению доступности высокотехнологичной медицинской помощи для северян.

«Благодарю за вашу работу и защиту интересов Мурманской области в Госдуме. Вы делаете это активно, эффективно. Надеюсь, так будет и дальше. Сегодня в том числе обсудим вопросы создания стандарта арктической медицины, который разрабатывается и уже в высокой степени готовности. Мы планируем рассматривать его на одном из ближайших заседаний профильной комиссии Госсовета. Стандарт должен увеличить финансирование нашей арктической медицины, тем более есть соответствующее поручение Президента», – отметил Андрей Чибис.

Напомним, с инициативой изменить подход к организации оказания медпомощи в Арктике и закрепить отдельный стандарт губернатор Андрей Чибис выступил в рамках встречи с президентом Владимиром Путиным в 2024 году, в том числе отметив необходимость дополнительного федерального финансирования для его внедрения. Работа по созданию пилотного проекта продолжается в том числе в рамках возглавляемой Андреем Чибисом комиссии Госсовета «Северный морской путь и Арктика».

Татьяна Кусайко проинформировала главу региона о проводимой работе по расширению возможностей оказания высокотехнологичной медицинской помощи в Мурманской области.

«Совместно с Министерством здравоохранения, Санкт-Петербургским научно-исследовательским институтом скорой помощи имени И.И. Джанелидзе мы ведём работу по получению нашей областной клинической больницей им. П.А. Баяндина лицензий по медицинской деятельности в части трансплантации. Тем более, благодаря вашему вниманию к сфере медицины, плану «На Севере – жить!» все необходимое оборудование, материально-техническая база в нашем медучреждении есть», – подчеркнула Татьяна Кусайко.

Как отметила парламентарий, ряд документов уже получен. Также готовится соглашение с НИИ Скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, в том числе в нём будут положения об обмене опытом, проведении научно-практических конференций, обучении и стажировках для мурманских медиков непосредственно в регионе по данному профилю.

«Для региона это значительное событие. Введение такого вида высокотехнологичной медпомощи поможет северянам с хроническими заболеваниями, которым показана пересадка органов, получать сложное хирургическое лечение дома, в Мурманской области. Ведь данная процедура довольно сложная, процесс восстановления после операции длительный, и, конечно, пациентам легче находится в родном регионе и физически, и морально», – дополнила Татьяна Кусайко.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/561876/#&gid=1&pid=1