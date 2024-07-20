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Мурманская область. Арктика (16+)20.07.24 17:00

Губернатор Андрей Чибис обсудил с энергетиками вопросы, которые помогут улучшить качество жизни в Кольском районе

В рамках рабочей поездки в Кольский район губернатор Андрей Чибис встретился с сотрудниками предприятий экономического сектора: Кольского филиала ПАО «ТГК-1», Мурманского филиала компании «Россети Северо-Запад» и Кольского РДУ.

«Мне принципиально важно знать, что чувствуют и на что делают акцент люди, которые вносят большой вклад в развитие экономики Мурманской области. Ведь вёрстка нового пятилетнего плана «На Севере – жить» находится на завершающей стадии. И только вы, северяне, можете сказать, как сделать регион и ваш родной населённый пункт ещё лучше, на какие проекты обратить пристальное внимание, какими инициативами дополнить», – подчеркнул глава региона, открывая встречу.

Сразу несколько вопросов касались темы спорта и развития инфраструктуры для активного образа жизни, в частности, необходимости лыжероллерной трассы для того, чтобы в теплое время года юные лыжники не теряли спортивной формы. Андрей Чибис поручил проработать вопрос и внести его в пятилетний план.

Ещё одной популярной темой стало благоустройство, а также решение вопросов, связанных с проектами «Свой дом в Арктике» и «Гектар Арктики». Энергетики попросили проводить консультации для тех, кто решил связать своё будущее с Севером и принять участие в этих программах. При практической реализации своих идей порой возникают «подводные камни». Губернатор посчитал важным поддержать инициативу и создать консультационный центр для участников программ.

Не осталась без внимания и тема экономического развития региона, его туристической привлекательности. Губернатор рассказал о том, чего уже удалось достичь и какие перспективы открываются перед регионом в будущем.

Так, в 2022 году в Мурманской области введён в эксплуатацию первый в мире завод по серийному производству линий сжиженного природного газа. Старт запуску первой линии дал Президент России Владимир Путин. Также в 2022 году Президентом РФ поддержан проект строительства Комплексного развития Мурманского транспортного узла. 15 декабря 2023 года осуществлен старт рабочего движения по железной дороге МТУ. Проведена значительная работа в рамках поддержанного Президентом страны ключевого решения о газификации Мурманской области. Значимыми для всей страны стали проекты по разработке месторождений литиевых руд на территории региона.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в 2023 году достигнут абсолютный рекорд по посещению Мурманской области туристами. Всего с 2019 года Мурманскую область посетили 2,5 млн человек, из них в 2023 году 670 тысяч человек. Налоговые поступления в консолидированный бюджет региона от туристской индустрии за 2019-2023 годы составили более 2,4 млрд рублей, а доля туристической отрасли в валовом региональном продукте достигла 2,2 %.

Сотрудников предприятий также волновали вопросы жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, благоустройства.

«Спасибо вам огромное за искреннюю любовь к нашей Мурманской области, к своим городам и поселкам. Муниципалитеты региона меняются к лучшему, и ваш огонь в глазах, ваши смелые идеи – лучшее подтверждение этому. Дополнительные поручения по итогам рабочего выезда и общения с вами я также дам главе администрации Кольского района», – отметил Андрей Чибис.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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