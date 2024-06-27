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Мурманская область. Арктика (16+)27.06.24 09:30

Губернатор Андрей Чибис обсудил с первым заместителем председателя правительства РФ Денисом Мантуровым создание в Мурманской области кампуса мирового уровня и производство сырья для литий-ионных батарей

Вчера в Москве состоялась рабочая встреча первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Дениса Мантурова с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. На встрече были затронуты вопросы реализации ключевых инвестиционных проектов, а также развития образования и науки в регионе.

В частности, обсуждались вопросы создания на базе Мурманского арктического университета кампуса мирового уровня.

«В ближайшие месяцы будет ясно, получит ли заявка федеральное финансирование. Денис Валентинович нас активно поддерживает», – прокомментировал губернатор Андрей Чибис.

Напомним, ранее подробный план реализации проекта был представлен на наблюдательном совете МАУ. На сегодняшний день ведётся подготовка паспорта инвестиционного проекта, включающего технико-экономические параметры, финансово-экономическую модель и проект концессионного соглашения.

Также стороны обсудили возможность реализации проекта по производству в Мурманской области сырья для литий-ионных батарей. С 2023 года АО «Кольская ГМК» прорабатывает проект создания первого в России подобного производства.

Также Денис Мантуров и Андрей Чибис затронули вопрос создания в регионе судоремонтного предприятия кластерного типа. Этот проект позволит обеспечить судовладельцев Мурманской области качественным и современным судоремонтом полного цикла.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, кроме того, в ходе встречи речь шла о создании в регионе судоремонтного предприятия кластерного типа, который позволит обеспечить судовладельцев Мурманской области качественным и современным судоремонтом полного цикла, и поддержку инициативы Федерального агентства морского и речного транспорта по вопросу учебно-производственного суда с припиской в МАУ.

 

Фото (пресс-служба правительства РФ): https://gov-murman.ru

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