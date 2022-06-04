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Мурманская область. Арктика (16+)04.06.22 10:00

Губернатор Андрей Чибис обсудил с председателем Госкорпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорем Шуваловым перспективы развития Мурманской области

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, делегация Государственной корпорации «ВЭБ.РФ» во главе с Игорем Шуваловым посетила Мурманск с рабочей поездкой, в ходе которой стороны обсудили перспективы и приоритетные направления развития региона. Визит в Кольское Заполярье для представителей «ВЭБ.РФ» начался с экскурсии по историческому центру города, затем состоялась сессия, посвященная перспективам развития региона.

«Необходимо использовать преимущества Мурманской области, а их в регионе немало. Уже сейчас мы готовы сотрудничать по вопросам развития туризма, зимних видов спорта и активностей. Также высокий потенциал есть у сферы образования. Кроме того, предлагаем включиться во всероссийскую программу «5 шагов для городов», которая направлена на качественные изменения городской среды», – отметил в ходе сессии Игорь Шувалов.

Как подчеркнул губернатор Андрей Чибис, показатели экономического роста Мурманской области в сравнении с общероссийскими выше в 3-4 раза. Такая тенденция позволила региону приобрести устойчивость и стабильность и инвестировать в городскую среду.

В обсуждении приняли участие представители команды Мурманской области, прошедшей обучение по уникальной программе в Сколково. С докладом о перспективах развития региона выступила заместитель губернатора Ольга Кузнецова. Она отметила, что в 2020 году Мурманская область заняла первое место в стране по темпам роста валового регионального продукта и сейчас уверенно держит позиции в топ-20 рейтинга социально ориентированных расходов бюджета.

«Сегодня Мурманская область является одним из лидеров экономического роста. Так, за прошедшие три года рост инвестиций составил 30%, а рост промышленного производства – 17,3%. На 29,5% вырос номинальный размер заработной платы. Почти в два раза увеличились собственные доходы региона, на треть сократился госдолг. Также увеличиваются объемы инвестиций в развитие Арктической зоны РФ, создание территорий опережающего развития – планируется вложить в эти программы 308 млрд рублей и создать 10 тысяч рабочих мест. Кроме того, наш регион является лидером программы «Гектар Арктики». Каждое второе заявление – на получение земли на территории Мурманской области. На сегодняшний день свой гектар приобрели более 17 тысяч человек», – подчеркнула Ольга Кузнецова.

Кроме достигнутых показателей экономического роста, Мурманская область обладает высоким потенциалом развития. В широкую минерально-сырьевую базу входят богатейшие месторождения апатитового, нефелинового, лопаритового концентрата, никеля и лития. Наряду с этим газификация региона привлечет 400 млрд рублей инвестиций и создаст около 20 тысяч рабочих мест. Отдельно вице-губернатор Ольга Кузнецова подчеркнула, что Мурманск входит в топ-5 крупнейших портов России, что существенно влияет на перспективы развития логистики, рыбопромышленности и судоремонта. Кроме того, особые природные условия и геополитическое положение региона привлекают туристов со всего мира. Ежегодно около 1 млн путешественников выбирают Мурманскую область. Так, в 2021 году регион увеличил туристический поток и вышел на допандемийный уровень, сообщило региональное Министерство информационной политики.

 

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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