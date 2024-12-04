Губернатор Андрей Чибис обсудил вопросы защиты прав и интересов военнослужащих с врид руководителя военного следственного управления по Северному флоту Олегом Вишневским

Сегодня состоялась рабочая встреча губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и временно исполняющего должность руководителя военного следственного управления по Северному флоту полковника юстиции Олега Вишневского.

Глава региона пожелал новому руководителю ведомства успехов в службе и организации процессов в следственном управлении.

«У нас сложилась добрая традиция единения флота и области, чёткого взаимодействия с руководителями силовых ведомств – как гражданских, так и военных. Уверен, что так и будет в дальнейшем», – подчеркнул Андрей Чибис.

Олег Вишневский подтвердил, что его ведомство также открыто к взаимодействию с региональным правительством.

«Судьба прочно связала меня с Севером. Где бы ни служил, всегда следил за новостями Мурманской области. Вижу, что в последнее время регион преображается и развивается, в первую очередь благодаря разработанному вами стратегическому плану «На Севере – жить», – отметил Олег Вишневский.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в рамках обсуждения были затронуты ключевые аспекты сотрудничества военных следственных органов с правительством Мурманской области. Особое внимание было уделено вопросам взаимодействия с целью обеспечения правопорядка и безопасности, а также защиты прав и интересов военнослужащих, в первую очередь – принимающих участие в специальной военной операции, и членов их семей.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/