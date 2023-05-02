Губернатор Андрей Чибис объявил новые меры поддержки для медработников Мурманской области

Сегодня на оперативном совещании глава региона Андрей Чибис сообщил о новых мерах поддержки для медработников Мурманской области.

«Мы устанавливаем специальные социальные ежемесячные выплаты медицинским работникам государственных медицинских организаций, которые оказывают гражданам медпомощь, не установленную программой обязательного медицинского страхования», – подчеркнул Андрей Чибис.

Глава региона отметил, что дополнительной поддержкой за счёт регионального бюджета будут обеспечены медицинские работники выездных специализированных психиатрических бригад скорой помощи и медицинские работники центра медицины катастроф: врачи – 11500 рублей, средний медицинский персонал – 7000 рублей, младший медицинский персонал – 4500 рублей.

«Также мера поддержки распространяется на медицинских работников, оказывающих первичную медико-санитарную помощь гражданам в областных специализированных диспансерах и центре специализированных видов медицинской помощи: врачи – 14500 рублей, средний медицинский персонал – 6500 рублей, младший медицинский персонал – 4500 рублей. Как сообщает региональное Министерство информационной политики, перерасчёт будет сделан с 1 января 2023 года», – сказал глава региона.

Кроме того, по решению губернатора принято решение об увеличении компенсации аренды за жильё для медработников дефицитных специальностей.

«Ранее для Мурманска компенсация составляла 20 тысяч рублей, а для остальных муниципалитетов – 15 тысяч. Теперь же компенсация будет составлять 25 тысяч рублей на всей территории Мурманской области. Прошу оперативно подготовить соответствующее постановление правительства Мурманской области», – заключил губернатор.

Фото: https://gov-murman.ru