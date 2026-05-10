Губернатор Андрей Чибис объявил о начале ремонтно-реставрационных работ на мемориальном комплексе Защитникам Советского Заполярья

Вчера в ходе торжественного митинга, посвящённого 81-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, губернатор Мурманской области Андрей Чибис объявил о начале масштабных ремонтно-реставрационных работ на мемориальном комплексе Защитникам Советского Заполярья.

«Многие с большой теплотой называют этот памятник просто — наш Алёша. Это не просто монумент. Для Мурманска, для всего Заполярья он стал символом мужества, стойкости и памяти о людях, которые ценой невероятных усилий и собственных жизней защитили Север и не дали врагу пройти дальше. Президент России поддержал решение о проведении ремонтных работ, выделены средства из федерального бюджета. Итоги конкурса подведены, подрядчик определен, и после праздничных мероприятий, посвящённых Дню Победы, постепенно начнутся работы по приведению мемориала в порядок. Кроме того, планируется дополнительное благоустройство территории. Для Мурманской области это по-настоящему важное и очень эмоциональное событие. Работа предстоит сложнейшая и требует максимально бережного подхода. Наш Алёша — по сути, второй по высоте после памятника «Родина-мать зовёт!». И для всех нас крайне важно сохранить его таким же величественным и сильным для будущих поколений», — подчеркнул Андрей Чибис.

Благодаря совместной работе правительства Мурманской области и Министерства культуры Российской Федерации региону предоставлена федеральная субсидия на ремонтно-реставрационные работы на мемориале в размере 901,7 млн рублей.

Масштабные работы на монументе будут проведены впервые за более чем 50 лет с момента его открытия в 1974 году. Мемориальный комплекс является объектом культурного наследия, поэтому к реставрации предъявляются особые требования.

Подрядная организация уже определена и готова приступить к работам летом 2026 года. На первом этапе специалистам предстоит провести санацию объекта, а также комплекс натурных и лабораторных исследований, необходимых для подготовки реставрационных материалов и выбора технологий проведения работ.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, мемориальный комплекс Защитникам Советского Заполярья — один из крупнейших военных монументов России. Высота фигуры солдата составляет 35,5 метра, вместе с постаментом — более 42 метров.

