На Северном флоте состоялись военные парады, посвящённые 81-й годовщине Великой ПобедыНародный фронт запускает новый анонимный опрос для молодёжи и молодых семей
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)10.05.26 18:00

Губернатор Андрей Чибис объявил о начале ремонтно-реставрационных работ на мемориальном комплексе Защитникам Советского Заполярья

Вчера в ходе торжественного митинга, посвящённого 81-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, губернатор Мурманской области Андрей Чибис объявил о начале масштабных ремонтно-реставрационных работ на мемориальном комплексе Защитникам Советского Заполярья.

«Многие с большой теплотой называют этот памятник просто — наш Алёша. Это не просто монумент. Для Мурманска, для всего Заполярья он стал символом мужества, стойкости и памяти о людях, которые ценой невероятных усилий и собственных жизней защитили Север и не дали врагу пройти дальше. Президент России поддержал решение о проведении ремонтных работ, выделены средства из федерального бюджета. Итоги конкурса подведены, подрядчик определен, и после праздничных мероприятий, посвящённых Дню Победы, постепенно начнутся работы по приведению мемориала в порядок. Кроме того, планируется дополнительное благоустройство территории. Для Мурманской области это по-настоящему важное и очень эмоциональное событие. Работа предстоит сложнейшая и требует максимально бережного подхода. Наш Алёша — по сути, второй по высоте после памятника «Родина-мать зовёт!». И для всех нас крайне важно сохранить его таким же величественным и сильным для будущих поколений», — подчеркнул Андрей Чибис.

Благодаря совместной работе правительства Мурманской области и Министерства культуры Российской Федерации региону предоставлена федеральная субсидия на ремонтно-реставрационные работы на мемориале в размере 901,7 млн рублей.

Масштабные работы на монументе будут проведены впервые за более чем 50 лет с момента его открытия в 1974 году. Мемориальный комплекс является объектом культурного наследия, поэтому к реставрации предъявляются особые требования.

Подрядная организация уже определена и готова приступить к работам летом 2026 года. На первом этапе специалистам предстоит провести санацию объекта, а также комплекс натурных и лабораторных исследований, необходимых для подготовки реставрационных материалов и выбора технологий проведения работ.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, мемориальный комплекс Защитникам Советского Заполярья — один из крупнейших военных монументов России. Высота фигуры солдата составляет 35,5 метра, вместе с постаментом — более 42 метров.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/567384/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)hh.ru выяснил, что хотят прокачать мурманчане: цифровые навыки и работа в «1С» лидируют, но выбор сильно зависит от пола, возраста
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
-

Последние комментарии

An
06.05.26 23:22
Спасибо, познавательно!
Комментарий к новости:В детском технопарке «Кванториум» в Мурманске стартовал межрегиональный биохакатон «БиоТехПрофи»
Д.О Вернер
05.05.26 21:59
Интересно, в какой ШУКСе будут набирать консервных мастеров, и где они планируют получать номера консервного завода? И какое ограничение будет по количеству нематод? Наверное введут конусную банку № 3
Комментарий к новости:Закон о консервировании печени трески на прибрежных судах подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
Сергей
29.04.26 20:40
Это моя учительница!!!!
Комментарий к новости:Яна Пичугина: «Учитель года – 2026»
-Правовая консультация (18+)Кошелёк: как майские праздники могут повлиять на зарплату
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире23:30«Знахарь». Художественный фильм (16+)01:05«Еще о войне». Художественный фильм (16+)01:55«Медленное ТВ-Камин».
-PRO Деньги (16+)Доля убыточных банков в январе–феврале 2026 года выросла-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 66 копеек, доллара снизился на 32 копейки-PRO Энергетику (18+)Губернатор Андрей Чибис и генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин обсудили повышение надёжности электросетевого комплекса Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Состоялось очередное заседание рабочей группы по вопросам взаимодействия с управляющими компаниями-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Закон о консервировании печени трески на прибрежных судах подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять