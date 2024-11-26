Губернатор Андрей Чибис объявил о новой мере поддержки для беременных северянок с 1 января 2025 года

С 1 января 2025 года в Мурманской области в рамках губернаторского плана «На Севере – жить» вводится новая мера поддержки для будущих мам – выдача наборов «Родовая сумка». Об этом губернатор Андрей Чибис сообщил сегодня в рамках очередного заседания регионального правительства.

«Будущие мамы будут получать «Родовую сумку» со всем необходимым наполнением при поступлении в роддом. Рассчитываю, что мера будет полезна, как и «Подарок новорожденному», – сказал глава региона.

Каждый набор включает 18 наименований предметов, необходимых для комфортного пребывания в роддоме. В состав «Родовой сумки» входят средства личной гигиены для беременных, средства по уходу за новорожденными в первые дни жизни, а также необходимые бытовые принадлежности. Набор сформирован с учётом мнения молодых мам и согласован с профессиональным медицинским сообществом. Все изделия соответствуют современным требованиям, а средства по уходу являются гипоаллергенными.

Выдача наборов будет осуществляться каждой будущей маме при поступлении в государственные областные учреждения здравоохранения перед родами.

«Создание комфортных условий для будущих родителей и максимальная забота о беременных женщинах – одна из приоритетных задач регионального правительства. Мы уверены, что данная инициатива станет значительным шагом к улучшению условий для родов и послеродового периода», – отметил губернатор Андрей Чибис.

Постановление правительства Мурманской области о внедрении данной меры уже подписано, начата активная работа по его реализации, отмечает Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/