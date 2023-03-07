Губернатор Андрей Чибис объявил о новых мерах поддержки для молодых учёных

Молодые учёные будут включены в приоритетную группу программы «Свой дом в Арктики» с возможностью получения 1,5 млн рублей на строительство или покупку дома, а также домокомплекта. Об этом 6 марта на оперативном совещании в правительстве области сообщил глава региона.

«Это решение принято по итогам общения с нашими молодыми учёными. Очень важно это решение оперативно реализовать», – отметил Андрей Чибис.

Кроме того, губернатор поручил компенсировать молодым учёным арендную плату или плату за наём жилого помещения.

«Для лиц в возрасте до 35 лет включительно, являющихся научными работниками научных организаций, научно-педагогическими работниками образовательных организаций высшего образования, а также научными работниками иных организаций, осуществляющих научную или научно-техническую деятельность на территории Мурманска установить компенсацию в размере 20 тысяч рублей, а для других населённых пунктов региона – 15 тысяч рублей. Прошу правительство Мурманской области оперативно подготовить законопроект и внести его в областную Думу. Уверен, наши коллеги – депутаты поддержат эту инициативу для стимулирования молодых учёных работать и развивать науку в Заполярье», – сказал Андрей Чибис.