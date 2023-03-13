Губернатор Андрей Чибис объявил о новых мерах поддержки, которые в первую очередь коснутся детей из семей мобилизованных и участников СВО

С 1 января 2023 года студенты из семей участников СВО и мобилизованных будут питаться, проживать в общежитиях и добираться до учебных заведений на межмуниципальном транспорте бесплатно. Об этом сегодня сообщил губернатор Андрей Чибис, открывая оперативное совещание в региональном правительстве.

«Ранее в сфере образования мы уже принимали решение о предоставлении бесплатного питания студентам наших региональных колледжей. Сейчас практику бесплатного питания прошу распространить на студентов, которые обучаются в учебных заведениях, не являющихся областными. Кроме того, аналогичные решения приняты в части проживания в общежитиях. Компенсация за проживание в них будет составлять 100%», – подчеркнул глава региона.

Андрей Чибис также добавил, что принято решение о бесплатном межмуниципальном проезде в учебные заведения для студентов из многодетных семей, семей участников СВО и мобилизованных, а также в случае потери семьей кормильца.

«По всем перечисленным мерам поддержки прошу обеспечить запуск решений в кратчайшие сроки с распространением льгот с 1 января текущего года», – сказал губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, кроме того, детям участников СВО и мобилизованных в текущем году будет предоставлено первоочередное право на получение путевки на летний отдых, а подросткам из таких семей – приоритетное трудоустройство в рамках проекта «Работа рядом».

Фото: https://gov-murman.ru