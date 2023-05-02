Губернатор Андрей Чибис объявил о новых мерах поддержки педагогов в Мурманской области

В рамках оперативного совещания правительства Мурманской области губернатор Андрей Чибис анонсировал новый пакет мер поддержки педагогов, который начнёт действовать в регионе с 1 сентября.

«Мы вводим новые меры поддержки педагогических работников Мурманской области, уделяя особое внимание молодым специалистам и заслуженным работникам образования», – подчеркнул глава региона.

Так, молодые педагоги, приступившие 1 сентября к работе в школах, детских садах и колледжах Кольского полуострова, получат единовременное поощрение в размере 100 тысяч рублей по завершении учебного года. То есть при трудоустройстве с 1 сентября 2023 года, в сентябре 2024 года будет произведена выплата. Как отметил Андрей Чибис, мера является дополнительной мотивацией для выпускников оставаться в профессии и работать в Мурманской области.

Ещё одна выплата в размере 500 тысяч рублей предназначается педагогическим работникам со стажем до 3-х лет, впервые трудоустроившимся на дефицитные вакансии. Для получения меры поддержки им необходимо проработать в регионе не менее 5 лет.

Для педагогов первой и высшей квалификационной категории с 1 сентября положена ежемесячная выплата в размере 10 и 15 тысяч рублей соответственно.

Мера заменит действующую ранее процентную надбавку к окладу и позволит установить единый подход к оценке достижений вне зависимости от места работы для почти 3,5 тысячи заполярных учителей. Заслуженным учителям Российской Федерации выплата будет увеличена в 2 раза и составит 20 тысяч рублей ежемесячно.

«Одно из важнейших направлений нашей работы – внедрение новых и трансформация существующих мер поддержки не только для работающих на территории Мурманской области учителей, но и приехавших специалистов из других регионов страны. Для этого с 1 сентября вводим новую единовременную выплату в размере 1 млн рублей педагогам со стажем работы от 3-х лет по дефицитным специальностям», – отметил губернатор.

Помимо этого, для узкопрофильных специалистов, переехавших в регион и устроившихся на квотированные рабочие места, будет действовать компенсация аренды жилья в размере 25 тысяч рублей.

В завершении доклада Андрей Чибис подчеркнул, что пакет мер поддержки для педагогов будет внесён на рассмотрение в Мурманскую областную Думу, а также выразил уверенность в том, что программы будут поддержаны депутатами и начнут работать с 1 сентября, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru