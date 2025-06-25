Губернатор Андрей Чибис объявил о создании в Мурманской области молодёжного правительства

В Мурманской области создают молодёжное правительство. Об этом в ходе заседания регионального правительства объявил губернатор Андрей Чибис.

«Мы ведём масштабную работу для полноценного и комплексного развития молодого поколения, делаем регион привлекательным для жизни. Важно, чтобы в этой работе могли участвовать непосредственно сами ребята. Я принял решение, что у нас должно появиться молодёжное правительство. Чтобы они могли участвовать в реальной практической работе наших министерств и ведомств: при обсуждении конкретных значимых вопросов, в выработке решений по разным направлениям, доносить свою обоснованную позицию и нести свою часть ответственности за подготовку и реализацию принятого решения. Мы будем очень внимательно относиться к позиции молодых коллег», – сообщил губернатор.

Андрей Чибис отметил, что претендовать на включение в состав молодёжного правительства Мурманской области могут россияне от 18 до 35 лет. Заявки на участие в конкурсном отборе принимают на портале «Молодая Арктика» до 30 июля. Подробнее в ходе заседания рассказала председатель регионального комитета молодежной политики Мария Чернышева.

«Всех, кто чувствует в себе силы, желание поучаствовать в выработке государственной политики в социальной сфере, благоустройстве, здравоохранении, экономике, предпринимательстве, других направлениях – дерзайте. За август проведём процедуры, и уже с сентября включим в реальную практическую работу по выполнению плана «На Севере – жить!», – подчеркнул губернатор.

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