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Мурманская область. Арктика (16+)19.09.22 12:30

Губернатор Андрей Чибис объявил о старте кадрового конкурса «Лидеры Севера»

Сегодня в Мурманской области стартовал приём заявок на участие в конкурсе «Лидеры Севера». Об этом в рамках оперативного совещания сообщил губернатор Андрей Чибис.

«Цель проекта – формирование резерва управленческих кадров нашего региона. Принять участие могут жители от 25 лет для того, чтобы впоследствии претендовать на работу в самых разных сферах: от энергетики и ЖКХ до информационных технологий. С финалистами проводить собеседование буду лично. Убеждён, что у нас много талантливых и амбициозных лидеров своего дела, которые хотят приносить пользу нашей области. Приглашаем всех к участию», – сказал губернатор.

Подробнее о проекте рассказала заместитель губернатора Мурманской области – руководитель аппарата правительства Мурманской области Надежда Аксенова.

Необходимую информацию об условиях участия можно найти на официальном сайте конкурса, отмечает региональное Министерство информационной политики.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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