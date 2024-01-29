Губернатор Андрей Чибис объявил о старте конкурса «Арктическая школа» с 31 января

Сегодня в ходе оперативного совещания в региональном правительстве губернатор Андрей Чибис объявил о том, что с 31 января в Мурманской области начинается приём заявок на участие в конкурсе «Арктическая школа» в рамках стратегического плана «На Севере – жить».

«В этом году мы поставили перед собой цель на 100% покрыть программой все школы региона. То есть, чтобы в каждой школе было хоть одно пространство, обновлённое по программе. Для этих целей мы более чем в 3 раза увеличили количество предоставляемых грантов в сравнении с прошлым годом. На 80 грантов по 8 направлениям выделяем из областного бюджета почти 300 млн рублей», – сказал Андрей Чибис и призвал коллективы детских садов и школ региона подготовить заявки на участие.

В этом году в конкурсе «Арктическая школа» появилась новая номинация по популяризации нашей области среди детей. Она включает в себя пять грантов по 2,6 млн рублей.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, глава региона также напомнил, что за три года преобразовано 202 пространства в школах и детских садах. В результате новые условия созданы более чем для 72 тысяч юных северян.

Кроме того, проект помог сделать ремонт в столовой, актовом и спортивном залах школ подшефного Мурманской области Приморского района Запорожской области.

«Улучшение инфраструктуры школ, в том числе, даёт детям возможность показывать отличные результаты в разных сферах. По результатам всероссийской олимпиады школьников мы заняли 18 место в общероссийском рейтинге. Это достойный результат», – подчеркнул губернатор.

Всего в сфере регионального образования запущено 11 конкурсных отборов на предоставление более 120 грантов на сумму свыше 360 млн рублей.

Подробнее о проекте «Арктическая школа» и том, как он будет реализовываться в этом году, доложила министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова.

Фото: https://gov-murman.ru