Губернатор Андрей Чибис объявил о запуске в Мурманской области проекта «Северное долголетие»

Сегодня в ходе заседания правительства Мурманской области губернатор Андрей Чибис сообщил о запуске в регионе проекта «Северное долголетие». Комплексная инициатива реализуется в рамках обновленного плана «На Севере – жить!», составленного с учётом предложений и мнений жителей региона, и направлена на повышение качества жизни старшего поколения.

«Целевая аудитория проекта – это 1/5 жителей Мурманской области, которые перешли в пенсионный возраст. Я до сих пор под впечатлением от недавних встреч с ветеранами и детьми войны: сильные, мудрые, активные, энергичные, обладающие бесценным опытом, интересующиеся всем, что происходит в регионе, в стране. Наша задача – сделать так, чтобы у них была реальная возможность полноценно и комфортно жить, реализовывая себя», – подчеркнул губернатор.

Глава региона отметил, что в рамках плана «На Севере – жить!» с 2019-го до 2024 года реализована программа «Активное долголетие». По её итогам в три раза выросло число северян старшего возраста, участвующих в спортивных мероприятиях, в два раза – в досуговых мероприятиях, в два раза выросло количество «серебряных волонтёров». Кроме того, для этой категории населения предусмотрено 27 мер социальной поддержки, общий объём которых на 2024 год составляет 5,5 миллиарда рублей. Охват диспансеризацией вырос на 24%. Все это влияет на качество и продолжительность жизни – этот показатель в регионе также вырос, и составляет сегодня более 71 года.

«Одна из главных целей проекта – дать возможность тем, кто вышел на пенсию, но чувствует в себе силы, дополнительно зарабатывать: и через временные места по программе «Работа рядом», и на других рабочих местах – переобучить или дообучить на актуальные сегодня специальности, помочь с трудоустройством. Как правило, наше старшее поколение – это люди опытные, грамотные, которые прошли большой трудовой и жизненный путь. Мир меняется, технологии меняются, но на большом количестве рабочих мест они будут востребованы с имеющимися знаниями и опытом, с учётом дополнительной подготовки», – подчеркнул губернатор.

Как отметил Андрей Чибис, следующей актуальной задачей проекта является вовлечение старшего поколения в спорт и здоровый образ жизни.

«В зависимости от имеющейся в муниципалитетах инфраструктуры, мы должны сделать так, чтобы людям старшего возраста было понятно, куда они могут обратиться, где позаниматься. Очень востребованы водные виды спорта, сейчас мы предоставляем возможность бесплатно посещать 16 бассейнов в регионе – действует программа «Час здоровья». Планируем увеличить в два раза количество таких сеансов оздоровительного плавания. Отдельный акцент будем делать на северной ходьбе, которая очень популярна как среди более молодых людей, так и пенсионного возраста, и позволяет чувствовать себя в форме», – отметил губернатор. В числе других инициатив в рамках проекта – организация бесплатного посещения для людей старшего возраста пространств «СОПКИ.СПОРТ», программа «Бодрое воскресенье. Долголетие», проведение ряда спортивных соревнований, чемпионатов и мероприятий.

Ещё одно направление – обеспечение для пожилых людей интересного досуга. В регионе уже запущены пространства «СОПКИ» для молодёжи, популярны пространства «СОПКИ.СЕМЬЯ» для будущих и молодых родителей, губернатор сообщил, что будет создана инфраструктура и для старшего поколения.

«В рамках решения этой задачи мы запускаем проект «СОПКИ.БЕЗГРАНИЦ» – клубы для старшего поколения на базе библиотек региона. Также важно всё, что касается творческой реализации и отдыха. Поэтому в каждом муниципалитете, в наших домах культуры должны быть организованы регулярные мероприятия», – подчеркнул губернатор. В том числе запланировано проведение танцевально-музыкальных, интеллектуальных мероприятий, клубов по интересам, создание творческих студий для старшего поколения при действующих коллективах.

Отмечена популярность добровольческой деятельности: «серебряные» волонтёры активно участвуют в помощи военнослужащим, находящимся в зоне СВО, реализации программ родительского наставничества для воспитанников отделений социальной реабилитации по программе «Бабушки и дедушки – внукам».

«Крайне важна цифровая грамотность: госуслуги, банковские и другие сервисы переходят в «цифровое русло», это удобно, но нужно чтобы люди старшего поколения владели всеми этими технологиями, важны соответствующие курсы по подготовке и обучению для старшего поколения. Еще одна тема – финансовая грамотность и профилактика ит-преступлений. Нужно предусмотреть больше дополнительных мероприятий», – подчеркнул Андрей Чибис.

Укрепление здоровья старшего поколения – ещё одно направление программы «Северное долголетие». Акцент – на проактивный подход: в том числе предусмотрен ряд специальных мероприятий, развитие гериатрической службы, диспансерное наблюдение и осмотры, а также дистанционный мониторинг показателей здоровья, с учётом технологий, которые уже внедряются в регионе вместе со «Сбером». Губернатор отметил, что очень важно обеспечить поддержку тем, кто в силу возраста и состояния здоровья большую часть времени проводит дома: возможность коммуникации, приём сигналов о проблеме, помощь.

«Тема северного долголетия крайне актуальна. Крайне важно внедрить комплекс системных мероприятий во всех муниципалитетах, со своими акцентами с учётом имеющейся инфраструктуры, чтобы люди в возрасте чувствовали себя комфортно и востребовано. Задача именно такая. Сегодня обсудим и в оперативном режиме запустим на всей территории Мурманской области», – отметил в завершение губернатор.

Подробнее о мероприятиях проекта доложил заместитель губернатора – министр здравоохранения Дмитрий Панычев.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/