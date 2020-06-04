Губернатор Андрей Чибис оценил финансовый эффект расширения МТУ в 3,5 млрд рублей налогов ежегодно

Проекты, которые сегодня уже прорабатываются инвесторами в связи с расширением мощности железной дороги и освоением западного берега Кольского залива, дадут 3,5 млрд дополнительных налогов в областной бюджет ежегодно. Об этом рассказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис. В первую очередь, речь идёт о росте налога на имущество. Прогноз составлен с учётом льгот, предоставляемых резидентам ТОР.

Сегодня объём инвестиций в строительство объектов инфраструктуры МТУ уже составляет более 45 млрд рублей, проект создает около 2000 новых рабочих мест на пике строительства. Помимо инвестиционных планов по строительству портовых терминалов, которые изначально были заложены в проекте, в последние полгода регион получил ещё пять заявок от инвесторов на реализацию проектов на участках, примыкающих к глубоководной акватории Кольского залива. После создания ТОР «Столица Арктики» интерес инвесторов возрос, на сегодняшний день в работе уже семь проектов, связанных с МТУ, – это 240 млрд инвестиций и 16 тысяч рабочих мест.

Губернатор Андрей Чибис отметил, что радикальное увеличение мощности МТУ – это объективная необходимость. Дополнительный спрос на логистику через Мурманскую область создали поставленные Президентом России задачи по ускорению всех проектов, связанных с перевозками по Севморпути.

«Мы говорим про высокотехнологичные и совершенно новые проекты: это создание современных экологичных терминалов мирового уровня, а также реализация проектов, обеспечивающих стратегические задачи по освоению Арктического шельфа. Уже сегодня снабжение всей разведки и добычи на шельфе Арктики ведётся с разрозненных площадок в Мурманске, а в связи с созданием ТОР и развитием Мурманского транспортного узла нефтегазовые компании готовы строить единую комплексную базу обеспечения шельфовых проектов мирового уровня», – подчеркнул Андрей Чибис.

По словам главы региона, реальная перспектива перевалки грузов через Мурманский транспортный узел (МТУ) – до 100 млн тонн в год. При увеличении грузопотока необходимо будет дополнительно построить сортировочную станцию и расширить дальние подходы, что по предварительным расчетам потребует около 220 млрд рублей инвестиций. Вопрос строительства сортировочной станции уже проработан компанией «Российские железные дороги» – она может появиться в одном из поселков области, что, по словам Андрея Чибиса, даст населенном пункту новую жизнь, обеспечив порядка 1000 новых рабочих мест, пишет Министерство информационной политики Мурманской области.