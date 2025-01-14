Губернатор Андрей Чибис оценил ход строительства нового аэровокзального комплекса в аэропорту «Мурманск»

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис вчера посетил строительную площадку нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий в международном аэропорту «Мурманск» имени Николая II. В ходе визита главы региона генеральный директор ООО «Новапорт Холдинг» Евгений Янкилевич рассказал о текущих этапах реализации проекта, включая завершенные работы и ключевые задачи на ближайшую перспективу.

Так, основные конструктивные элементы терминала возведены: в 2024 году завершены работы по устройству фундамента и кровли, монтажу металлоконструкций, закуплено технологическое оборудование. Окончание строительства терминала запланировано на конец 2025 года.

Общая площадь объекта составит более семи тысяч квадратных метров, пропускная способность увеличится вдвое — до 400 пассажиров в час. Планируется, что терминал будет оборудован двумя телескопическими трапами для комфортной посадки и высадки пассажиров. Параллельно ведутся работы по реконструкции аэропортового комплекса, включающие расширение перрона, строительство новых объектов транспортной и инженерной инфраструктуры.

Глава региона подчеркнул, что модернизация аэропорта играет важную роль в укреплении транспортной доступности и открывает новые возможности для развития туризма и экономики Мурманской области.

«Терминал красивый, новый. Очень важно, что мы комплексно подходим к устройству нашего главного авиаузла. Уже освещена дорога к аэропорту, строится терминал, далее продолжится работа по обновлению рулёжной дорожки, перрона и взлётно-посадочной полосы. Мы делаем это во взаимодействии с инвестором, с компанией «Новапорт», при поддержке Президента и федерального правительства. Помогли коллегам получить льготное кредитное финансирование через ВЭБ.РФ. Долго работали с правительством России для того, чтобы этот проект состоялся. Поэтому с учетом нашего пассажиропотока и климата, очевидно совершенно, что северянам и гостям региона пришло время вылетать и прилетать в такой современный аэровокзальный комплекс. Темпы работ радуют. Очень рассчитываю, что в этом году, с учётом всех обсуждений, объект заработает», – отметил губернатор.

Во время осмотра строящегося терминала Андрей Чибис прошёл по маршруту движения пассажиров. Ему показали, где будет располагаться зона стоек регистрации и зал ожидания. Губернатор обратил внимание на важность архитектурного оформления фасада здания со стороны стоянки самолётов. Главная задача – подчеркнуть современный облик аэровокзального комплекса, сохранив связь с природными мотивами Кольского Заполярья.

«Новапорт» в течение 2024 года ввел в эксплуатацию четыре новых аэровокзальных комплекса. Они все с разной архитектурой, но объединяет их одно – комфорт, безопасность и соответствие современным требованиям. Терминал в аэропорту «Мурманск», который мы планируем ввести в 2025 году, точно также будет отвечать всем требованиям, но будет со своей специфической архитектурой, отражающей русский север. Мы видим интерес к региону не только экономический, но и туристический. Думаю, турпоток будет расти не только из-за каких-то определенных причин, а потому что люди узнали, что здесь удивительного и красивого можно посмотреть», – прокомментировал генеральный директор ООО «Новапорт Холдинг» Евгений Янкилевич.

Стратегию дальнейшего развития аэропорта Андрей Чибис обсудил на рабочем совещании с руководителями Минтранса России, профильных региональных министерств, ФКУ «Ространсмодернизация», ООО «Новапорт Холдинг», АО «Аэропорт Мурманск» и подрядных организаций. Среди ключевых тем – дальнейшее обновление перрона, реконструкция взлётно-посадочной полосы, расширение пропускной способности, создание дополнительных сервисов для пассажиров.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, международный аэропорт «Мурманск» имени Николая II – один из важнейших авиатранспортных узлов на севере России, самый крупный аэропорт за полярным кругом.

В 2024 году пассажиропоток аэропорта составил 1 млн 466 тысяч 649 человек, превысив прошлогодний показатель на 2,2%. В настоящее время маршрутная сеть главной воздушной гавани Кольского Заполярья насчитывает девять внутренних направлений и одно международное. Круглогодично выполняются рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Череповец, Архангельск, Сочи, Казань, и Калининград. В весенне-летний период доступны: Калуга, Пермь и Минск.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/