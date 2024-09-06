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Мурманская область. Арктика (16+)06.09.24 10:00

Губернатор Андрей Чибис оценил ход строительства социально значимых объектов в городе Мурманске

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис вчера совершил рабочий объезд социальной значимых объектов в Мурманске, которые находятся на стадии строительства. В объезде также принял участие министр строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

В числе первых глава региона посетил строительную площадку жилого дома на улице Павлова. Рабочими полностью возведено здание, выполнено заполнение оконных проемов, возведена тепловая камера, смонтировано лифтовое оборудование. Ведутся работы по монтажу системы вентилируемого фасада с укладкой утеплителя и монтажом керамогранита. Завершаются работы по устройству кровли. Внутри здания ведётся монтаж перегородок, инженерных сетей, отделка помещений (черновая) и чистовая отделка декоративной штукатуркой на 4-ом и 5-ом этажах. Также проводятся работы по благоустройству дворовой территории и монтажу теплосетей.

В рамках реконструкции хирургического корпуса онкологического диспансера подрядчиком выполняются работы армированию и установке опалубки колонн и лифтовых шахт 6 этажа, а также устройству кладки из газобетонных блоков наружных стен 2-го, 3-го и 4-го этажей. Кроме того, в данный момент прокладываются наружные сети водоотведения и теплоснабжения.

Далее Андрей Чибис проинспектировал ещё один жилой дом на 4-е этажа и 128 квартир, который строится на улице Успенского. Он будет предназначен для переселения из аварийного жилфонда и предоставления детям-сиротам. В настоящее время выполнены работы по возведению здания с заполнением оконных проемов. Ведутся работы по монтажу подсистемы вентилируемого фасада с заполнением утеплителем и монтажом керамогранита. В полном объёме выполнены работы по устройству кровли 2-й и 3-й секции здания. Также выполняется прокладка инженерных сетей внутри здания и внутренняя отделка помещений. Кроме того, рабочие приступили к прокладке наружных инженерных сетей системы водоснабжения и водоотведения, а также к благоустройству территории.

На улице Кирпичной в Мурманске появится жилой комплекс из четырёх 9-этажных домов. Два из них предназначены для отдельных категорий граждан, еще два – для расселения аварийного жилого фонда. В первом доме в полном объеме закончены работы по устройству котлована, плиты фундамента и бетонированию подвального помещения. В настоящее время рабочие монтируют опалубку и готовятся к бетонированию. Во втором доме рабочие приступили к возведению стен подвала. По третьему и четвёртому домам ведутся работы по разработке котлована и подготовке основания под фундамент.

В рамках стратегического плана «На Севере – жить» и президентского нацпроекта «Культура» на улице Аскольдовцев строится Центр культурного развития. Здесь ведутся работы по армированию и устройству опалубки колонн 2 этажа, устройству входных групп, подготовке к благоустройству территории. Также приняты решения по выбору цветовой гаммы для будущих фасадов здания.

«В Мурманске строится достаточно большое количество социально значимых объектов, в том числе жилых домов. Среди важнейших проектов – дом на улице Павлова, который уже находится в высокой степени готовности, новый корпус онкологического диспансера, дом на улице Успенского для расселения аварийного жилья и другие. Также в Ленинском округе строится культурный центр, который предоставит людям больше возможностей для досуга и всестороннего развития. Важно периодически посещать стройплощадки и общаться с бригадами, чтобы контролировать процесс изнутри», – отметил глава региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, по губернаторскому плану «На Севере – жить» в Мурманске продолжается восстановление объекта культурного наследия регионального значения – кинотеатра «Родина». В обновленном здании планируется открыть первый в России центр цифрового искусства «Муза». Проект реализуется правительством Мурманской области совместно с ПАО «Сбербанк России». На объекте выполнены работы по ремонту ограждающих конструкций, частично выполнены работы по подготовке фасада к покраске.

«Здание бывшего кинотеатра «Родина» – это один из ключевых символов города Мурманска, поэтому его реконструкция имеет для нас особое значение. Мы брали этот проект в работу в плохом состоянии, но спустя время рабочим удалось буквально заново, по крупицам, собрать здание. Здесь появится первый в стране центр цифрового искусства «Муза». Это уникальный проект, благодаря которым юные северяне смогут получать качественное образование в современной среде. Работы идут по графику: рабочие вручную восстанавливают здание и при этом отлично справляются со своей задачей», – сказал Андрей Чибис.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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