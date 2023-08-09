Губернатор Андрей Чибис: «Очень важно, что населённый пункт Высокий меняется на глазах»

Вчера в рамках рабочей поездки в Оленегорск с подведомственной территорией губернатор Андрей Чибис посетил населённый пункт Высокий. Глава региона осмотрел ход капитального ремонта местной библиотеки: она реконструируется в рамках стратегического плана «На севере – жить» и национального проекта «Культура».

Обновлённая библиотека готовится к открытию в начале учебного года в концепции «Библиотека высокого полёта». На её реконструкцию выделено практически десять миллионов рублей.

Затем губернатор побывал в средней школе №13, где реализованы мероприятия по преобразованию школьных пространств «Арктическая школа». В 2021 году отремонтирована школьная столовая, – она дополнена медиазоной, в 2022 году создано общественное пространство: приобретена мебель, а также музыкальные и световое оборудование.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в школе пользуются популярностью молодёжное пространство «СОПКИ. СПОРТ». За счёт победы в федеральном конкурсе в рамках нацпроекта «Образование» в школе отремонтировано три пространства «Точка роста», приобретено учебное оборудование для предметов «Технология», «ОБЖ», «Информатика и ИКТ».

«Очень важно, что населённый пункт Высокий меняется на глазах. В рамках реновации ЗАТО здесь, помимо библиотеки и школы, отремонтировано много квартир и дворовых территорий. В планах – реализация поручений президента Владимира Путина: мы сделаем особый упор на населённых пунктах с дислокацией военнослужащих, обеспечивающих нашу безопасность, в том числе защищающих Родину в рамках специальной военной операции», – подчеркнул Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru