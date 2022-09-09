Губернатор Андрей Чибис: ограничения, которые введены против России и Республики Беларусь, только укрепляют сотрудничество наших стран

Сегодня губернатор Андрей Чибис принял участие в открытии Международного форума экономического сотрудничества в рамках празднования 955-летия города Минска. В своем вступительном слове глава региона отметил направления сотрудничества между Мурманской областью и Республикой Беларусь

«Мы используем возможности в полной мере. С президентом Александром Лукашенко мы обсудили основные направления сотрудничества. Так, через Мурманск пойдут экспортные грузы в Республику Беларусь. Все это станет возможным благодаря строительству нового порта Лавна. Ещё одна перспектива – усиление партнерских отношений в области машиностроения. Размеры поставки белорусской тяжелой и коммунальной техники, а также общественного транспорта в наш регион будут увеличены. Отмечу, что все ограничения, которые введены в отношении России и Республики Беларусь, только укрепляют сотрудничество наших стран и дают стимул для экономического роста», – подчеркнул глава региона.

Ещё одно важное направление, которое отметил губернатор, – развитие туризма.

«Туризм – одна из самых быстрорастущих отраслей в Мурманской области. Мы уже вернулись к допандемийным показателям по туристическому потоку. Напомню, что мы запустили прямой поезд Мурманск-Минск. Он пользуется большим спросом. Также вчера с премьер-министром Романом Головченко мы обсудили организацию прямого авиасообщения. Это кратно увеличит поток гостей к нам и даст северянам возможность посетить прекрасный город Минск», – отметил губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Андрей Чибис поздравил жителей Минска с предстоящим юбилеем города.

«Минск – красивый, ухоженный город. Заметно, что он развивается, становится лучше. Важно, что здесь живут доброжелательные люди. Желаю вам благополучия и процветания», – сказал Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru