Губернатор Андрей Чибис: опыт нашего региона в области молодёжной политики может быть интересным для его тиражирования в стране

Вчера Андрей Чибис работал в Москве. На семинаре-совещании по подготовке к заседанию Государственного Совета РФ по реализации молодёжной политики губернатор рассказал о том, какая работа проводится в регионе в части решения проблемы оттока молодёжи с территории.

Губернатор подчеркнул, что молодёжная политика – одно из приоритетных направлений работы правительства Мурманской области.

«Мурманск – форпост Арктики. А арктическим территориям, с учётом климата, всегда сложнее конкурировать за молодых. Поэтому мы стараемся бежать ещё быстрее, чтобы молодёжь оставалась у нас, чтобы к нам приезжали молодые специалисты. Для этого правительством Мурманской области запущен целый набор программ. Так, с 2020 года все молодые специалисты, устраивающиеся на работу в социальную сферу, получают северную надбавку не зависимо от стажа работы. Эта мера поддержки позволила нам привлечь на работу в социальный блок молодых, активных и перспективных ребят. Кроме того, с прошлого года у нас запущена программа по созданию общественных молодёжных пространств в городах и посёлках региона, а с этого года – мы открываем там бесплатные спортивные пространства «СОПКИ.СПОРТ». И ещё одна мера, которая тоже имеет безусловный положительный эффект, – это трудоустройство школьников во время каникул», – сообщил глава Мурманской области.

На семинаре губернатор подробно рассказал о комплексе мер, который реализован в Мурманской области в области молодёжной политики, и подчеркнул, что опыт нашего региона может быть интересным для его тиражирования в стране.

«Уверен, что с учётом опыта коллег из субъектов РФ мы сможем выработать целый набор предметных решений, чтобы привлечь молодёжь на территории, в том числе на арктические, направить на созидание их деятельный патриотизм и любовь к стране», – сказал Андрей Чибис.

Предложения, выработанные по итогам семинара-совещания, будут рассмотрены на заседании Государственного Совета, которое состоится сегодня под председательством Президента Российской Федерации Владимира Путина, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru