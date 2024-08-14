Губернатор Андрей Чибис осмотрел ход работ на объектах в рамках реновации ЗАТО и плана «На Севере – жить» в военном гарнизоне 27 километр

13 августа губернатор Мурманской области Андрей Чибис работал в Мончегорске с подведомственной территорией. Так, глава региона осмотрел социальные объекты, реконструируемые и создаваемые в рамках реновации ЗАТО и плана «На Севере – жить» в военном гарнизоне 27 километр.

В 2024 году в населённом пункте выполняется капитальный ремонт здания школы №10 имени дважды Героя Советского Союза Б.Ф. Сафонова.

Учебное заведение полностью обновляется – от инженерных сетей до фасада. Работы идут полным ходом – в сентябре этого года школа вновь распахнет двери для своих воспитанников.

Работы проводят в рамках программы «Модернизация школьной системы образования» и трёхлетнего плана развития территорий ЗАТО. Общая стоимость работ – более 203 млн рублей, из них 109 млн рублей – областной бюджет. Работы находятся на финишной прямой.

По плану «На Севере – жить» в посёлке в этом году также построят молодёжные пространства «СОПКИ» и «СОПКИ.СПОРТ» во вновь возводимом модульном здании. Помещение будет оснащено всем необходимым оборудованием в соответствии с брендбуком. Планируется, что молодёжные пространства откроют двери в сентябре этого года.

«Военным гарнизонам мы уделяем отдельное внимание. Я помню, в каком состоянии была школа. Мы договорились сделать капитальный ремонт, а фактически мы сделали новую школу. Она находится в высокой степени готовности. Стильно и модно. В начале сентября здесь всё заработает. Ещё мы договаривались в прошлый раз, так как здесь молодёжи некуда сходить, открыть молодёжные пространства. И вот уже строим СОПКИ и СОПКИ.СПОРТ», – сказал Андрей Чибис.

Также в этом году приведут в порядок четыре придомовые территории, капитально отремонтируют кровли четырёх многоквартирных домов и облагородят фасад в трёх многоэтажках. Подрядчики уже приступили к работам.

Кроме того, запланирована установка освещения на улице Сафонова и открытие сетевого магазина с аптекой, о чём неоднократно просили жители посёлка, в том числе в ходе встреч с губернатором Андреем Чибисом.

Отметим, что благодаря программе реновации ЗАТО уже удалось решить многие проблемы посёлка. С недавних пор в гарнизоне действует модульная амбулатория. Теперь местным жителям, взрослым и детям, не нужно ездить в Мончегорск, чтобы попасть на приём к педиатру или терапевту, сдать кровь или пройти вакцинацию.

До 2026 года запланировано комплексное благоустройство населённого пункта. В том числе ремонт дороги от совхоза «Мончегорский» до федеральной автодороги, ремонт 34 подъездов в многоквартирных домах и 13 придомовых территорий.

«Необходимые условия для жизни наших лётчиков и их семей с этими преобразованиями будут обеспечены. Меня радуют эти изменения, и мы и дальше будем продолжать работать в этом направлении в рамках программы реновации ЗАТО», – подчеркнул глава региона.

Андрей Чибис посетил и Мончегорский политехнический колледж, который к новому учебному году также откроется в обновлённом виде.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в учреждении по ФП «Профессионалитет» завершён капитальный ремонт восьми современных лабораторий и учебных полигонов, а по плану «На Севере – жить» и в рамках трёхстороннего соглашения о сотрудничестве между правительством Мурманской области и ПАО «ГМК «Норильский никель» сделан капремонт трёх учебных мастерских. Кроме того, в здании заменена система вентиляции, отремонтирован фасад здания. В настоящее время ведутся пусконаладочные работы, установка мебели и современного оборудования. В учреждении будут готовить специалистов в том числе для металлургической отрасли.

Напомним, вчера губернатор Андрей Чибис работал в Мончегорске: ранее он посетил спортивные объекты города металлургов.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/