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Мурманская область. Арктика (16+)16.08.24 10:15

Губернатор Андрей Чибис осмотрел ход работ на социальных объектах в Коашве

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис вчера во время рабочей поездки в Кировск посетил посёлок геологов и горняков – Коашву. В посёлке реализуется сразу несколько социально значимых проектов в рамках плана «На Севере – жить».

Все жилые дома в Коашве переведены на закрытую систему теплоснабжения. Для этого смонтированы автоматизированные тепловые пункты. От такого решения напрямую зависит надёжность подача тепла жителям. Проект энергоэффективности реализован своевременно – в преддверии нового отопительного сезона.

В 2024 году в населённом пункте выполняется капитальный ремонт здания школы №10. Ремонтные работы близятся к завершению. В новом учебном году 75 юных жителей Коашвы будут заниматься в комфортных условиях. На модернизацию школьных систем образования направлено более 132 млн рублей. Это средства федерального, регионального и муниципального бюджетов.

Этим летом в Коашве начал работу новый ФАП. В нем есть зоны ожидания, кабинет приёма, процедурный, прививочный и смотровой кабинеты, а также кабинет физиотерапии и благоустроенные помещения для сотрудников. Местные жители уже получают здесь медицинскую помощь.

Поставка и монтаж модульной конструкции фельдшерско-акушерского пункта проводилась в рамках программы «Модернизации первичного звена здравоохранения», являющегося частью нацпроекта «Здравоохранение», а также стратегического регионального плана «На Севере – жить».

Благодаря гранту по программе «На Севере – твой проект» в 2023 году в центре посёлка появился благоустроенный сквер для семейного отдыха. Инициативу поддержали 175 местных жителей, многие из них поблагодарили губернатора за возможность получить финансирование на реализацию своей инициативы. Здесь установлена конструкция с подвесными качелями, беседка и полукруглые скамьи.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, по плану «На Севере – жить» в посёлке работают «СОПКИ.СПОРТ». Молодёжное пространство состоит из двух спортивных залов, кардио-зоны и раздевалки. Для небольшого посёлка это место притяжения молодёжи и активных жителей. Два года назад открыть «СОПКИ.СПОРТ» просили местные жители, так как другой инфраструктуры для занятий физкультурой и спортом в посёлке не было. На тренировки нужно было выезжать в город. Жители поблагодарили губернатора за оснащенное помещение, которое можно посещать бесплатно.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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