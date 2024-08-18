Губернатор Андрей Чибис осмотрел ход ремонтных работ на социальных объектах в Североморске в рамках плана «На Севере – жить» и реновации ЗАТО

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис 16 августа во время рабочей поездки в Североморск, где дислоцируются военные моряки, посетил несколько социальных объектов, которые обновляются и создаются в рамках плана «На Севере – жить» и реновации ЗАТО.

Накануне нового учебного года особое внимание главы региона было уделено образовательным учреждениям.

так, Андрей Чибис посетил детский сад №17, где в этом году в рамках плана «На Севере – жить» был сделан ремонт музыкального зала и приобретено современное оборудование – мультимедийный проектор, проекционный экран, портативная акустическая система, вокальная радиосистема, светодиодные прожекторы, цифровое пианино и другое необходимое оборудование для организации качественного образовательного процесса юных североморцев.

Территория сада – в зелени и цветах. В этом году в рамках конкурса на лучшее озеленение территорий населённых пунктов Мурманской области там были выполнены работы по озеленению участка. Сотрудники детского сада отметили, что это помогает детям расширить, обогатить и закрепить знания о растениях.

Ещё один объект – школа №11. В рамках проекта «Тёплое окно» по региональному плану «На Севере – жить» в этом году в образовательном учреждении была произведена комплексная замена 40 оконных блоков, а в рамках проекта «Арктическая школа» проводятся работы по ремонту столовой.

Напомним, ранее на базе школы было открыто молодёжное спортивное пространство «СОПКИ.СПОРТ». Спортзал оснащён современным инвентарем, кардио- и силовыми тренажерами, беговыми дорожками, на которых могут заниматься и опытные спортсмены, и новички.

Также губернатор Андрей Чибис ознакомился с ходом строительства крытого бассейна. Поручение о его строительстве дал Президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию ЗАТО и населённых пунктов Арктической зоны России в Мурманске в июле 2023 года. Бассейн будет оснащён двумя чашами – большой и малой, а также спортивным залом с местами для зрителей.

На сегодняшний день строители выполнили устройство железобетонных свай, подпорных стен подвала, бетонной установки под плиту чаши большого бассейна. Выполняются работы по армированию и монтажу металлоконструкций, бетонируются стены подвала и обустраивается бетонное основание под плиту малой чаши бассейна.

Также губернатор побывал на стадионе ЦСКА в Североморске. Там в рамках комплексного плана реновации ЗАТО идут работы по капитальному ремонту.

«Этот спортивный объект не видел ремонта более 13 лет. Я поднял эту тему на встрече с президентом Владимиром Путиным в ходе его визита в Мурманскую область летом прошлого года, и глава государства дал прямое поручение его модернизировать», – отметил губернатор.

Кроме того, губернатор осмотрел дворовые территории на улице Кортик, где мероприятия по благоустройству выполняются в рамках реновации ЗАТО и плана «На Север – жить». Сейчас работы находятся в завершающей стадии.

Всего же сделан ремонт дворовых территорий, прилегающих к более 70 многоквартирным домам.

«Североморск – столица Северного флота, который для нас особый и значимый. И, конечно, развитию города мы уделяем особое внимание. За последние несколько лет здесь произошли кардинальные изменения – построена первая за 30 лет школа, капитально отремонтировано три школы, – фактически они стали новыми, оборудовано порядка 40 новых площадок плюс скейт-парк, благоустроена улица Сафонова, на 100% обновлён общественный транспорт, заасфальтировано огромное количество дорог. В этом году мы также продолжаем дорожную кампанию, ремонтируем дома, в том числе приводим в порядок фасады и меняем лифты, обновляем школы, открываем современные пространства, такие как «СОПКИ», «СОПКИ.СПОРТ» и «СОПКИ.СЕМЬЯ». Мы и дальше будем делать всё для того, чтобы город менялся», – сказал губернатор по итогам объезда.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в рамках визита в ЗАТО Североморск глава региона также возложил цветы к памятнику «Героям-североморцам – защитникам Советского Заполярья».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/