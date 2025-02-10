Губернатор Андрей Чибис осмотрел ход строительства крытого бассейна в Североморске

8 февраля губернатор Мурманской области Андрей Чибис посетил строительную площадку в Североморске, где возводят бассейн. Напомним, строительство спортивного объекта ведут в рамках масштабной программы реновации ЗАТО.

На площадке губернатору рассказали о ходе выполнения работ. По итогам осмотра состоялось рабочее совещание, в котором приняли участие глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков, руководитель подрядной организации ООО «СК Вертикаль» Артем Шаверин, а также представители АО «ОборонЭнерго» и МУП «Североморскводоканал».

«Мы знаем, с каким нетерпением жители столицы Северного флота ждут этот объект. Вижу, что работы идут, однако, безусловно, есть моменты, которые требуют внимания», – сказал губернатор.

На сегодняшний день подрядчик уже завершил возведение несущих конструкций и стен здания.

Сейчас идут работы по устройству кровли, возведению внутренних кирпичных перегородок, бетонированию внутренних перекрытий и устройству внутренних систем инженерно-технического обеспечения. Также ресурсоснабжающими организациями в рамках заключенных договоров выполняются подключения объекта к инженерным сетям.

В ближайшее время ожидается поставка чаш обоих бассейнов на стройплощадку. После чего подрядчик приступит к их монтажу, – бетонное основание под устройство большой и малой чаш уже готово.

По проекту бассейн будет оснащён спортивным залом с местами для размещения зрителей, двумя бассейнами: большим и маленьким, также в сооружении будут располагаться необходимые вспомогательные помещения.

Напомним, вопрос дополнительного финансирования программы реновации ЗАТО неоднократно прорабатывался губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, всего на реновацию ЗАТО в Мурманской области с 2024 по 2026 годы будет вложено свыше 42 млрд рублей, из которых 9,3 млрд рублей – региональный бюджет. правительством РФ утверждено более 200 мероприятий, в рамках которых будут проведены работы более чем на 1,4 тысячи объектов.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/