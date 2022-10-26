Новая медицинская техника улучшает качество и сроки оказания медпомощи в регионеМурманская область вошла в топ-10 регионов по реализации национальных проектов
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)26.10.22 10:45

Губернатор Андрей Чибис осмотрел итоги ремонтных работ в образовательных учреждениях Ловозерского района

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в рамках рабочей поездки вчера посетил Ревду и Ловозеро. Глава региона осмотрел ряд образовательных учреждений района. Так, в Ревде Андрей Чибис посетил детско-юношескую спортивную школу.

В 2022 году здесь уже привели в порядок кровлю, системы электроснабжения и отопления, ведутся работы по установке вентиляции. Школу посещают порядка 700 ребят. Здесь есть занятия по мини-футболу, горным лыжам, хоккею, настольному теннису. Сотрудники выразили благодарность региональному правительству за поддержку в финансировании. Кроме того, губернатор посетил среднюю школу им. В.С. Воронина.  

«Нам необходимо вкладываться в инфраструктуру, чтобы людям здесь было комфортно, а молодёжь не хотела покидать родные места. Важно, чтобы ребята понимали — здесь можно жить, развиваться», — сообщил глава региона. 

Губернатор также отметил модельную библиотеку в Ловозере. Там в рамках нацпроекта «Культура» был сделан ремонт, оборудованы зоны для отдыха и досуга. Также в районе открываются «Точки роста» и пространства «Arctic schools» в образовательных учреждениях. 

Глава региона посетил молодёжное пространство «СОПКИ», расположенное в Ловозере. В 2022 за счёт областного бюджета здесь произведён ремонт помещений, приобретено необходимое оборудование, мебель, оргтехника. В здании расположены два зала: для лекций и развлекательного отдыха. Место пользуется популярностью — подростки Ловозера с удовольствием приводят здесь вечера, играя в настольные игры или приставку. 

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, глава региона осмотрел стадион, где проводятся работы по благоустройству в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Здесь планируют оборудовать поля для футбола, баскетбола и волейбола, а также беговые дорожки. 

«Район меняется. Это относится как к Ревде, так и к Ловозеру. Здесь появляются новые детские площадки, дороги, дворы, пространства для молодёжи, а в ближайшее время откроются и СОПКИ.SPORT», — заключил губернатор. 

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Сфере общественного питания регионов СЗФО не хватает работников
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: 62-я КОНФЕРЕНЦИЯ ПАСЗРФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ: полезные советы, которые помогут грамотно распоряжаться финансами и сохранить свой бюджетФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ: трезво оценивайте свои финансовые возможности
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Мария
25.10.22 13:45
Молодцы ребята, гордимся вами)))
Комментарий к новости:Благотворительная организация «Радуга» оказывает помощь многодетным семьям, инвалидам и всем тем, кто оказался в тяжёлой жизненной ситуации
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
24.10.22 21:03
Здравствуйте, мурманчане и гости земли Кольской. Учащиеся МБОУ КШМ приняли участие в митинге, приуроченном к 78-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье! КШМ помнит, КШМ гордится! И именно
Комментарий к новости:В Мурманске состоялся митинг, приуроченный к 78-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье
Д.О. Вернер
15.10.22 22:02
Может А.Попов хотел сказать, "что низкая явка избирателей обусловлена разочарованием в действительности... " А написали "что в системе муниципальных выборов"...
Комментарий к новости:В Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире16:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)16:30«На пределе. Испытания». Научно-популярная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Только треть жителей Северо-Западного федерального округа довольны своей зарплатой-PRO Валюту (16+)Цены на нефть снижаются, курс рубля пошёл вниз относительно основных валют-PRO Энергетику (18+)Кольская атомная электростанция стала лучшей в конкурсе «Экологически образцовая организация атомной отрасли» Госкорпорации «Росатом»-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 26 октября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)МРОТ с 2023 года может составить 16242 рубля - Александр Жуков
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Что делать работодателю, если сотрудник попал под мобилизацию?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика