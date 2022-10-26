Губернатор Андрей Чибис осмотрел итоги ремонтных работ в образовательных учреждениях Ловозерского района

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в рамках рабочей поездки вчера посетил Ревду и Ловозеро. Глава региона осмотрел ряд образовательных учреждений района. Так, в Ревде Андрей Чибис посетил детско-юношескую спортивную школу.

В 2022 году здесь уже привели в порядок кровлю, системы электроснабжения и отопления, ведутся работы по установке вентиляции. Школу посещают порядка 700 ребят. Здесь есть занятия по мини-футболу, горным лыжам, хоккею, настольному теннису. Сотрудники выразили благодарность региональному правительству за поддержку в финансировании. Кроме того, губернатор посетил среднюю школу им. В.С. Воронина.

«Нам необходимо вкладываться в инфраструктуру, чтобы людям здесь было комфортно, а молодёжь не хотела покидать родные места. Важно, чтобы ребята понимали — здесь можно жить, развиваться», — сообщил глава региона.

Губернатор также отметил модельную библиотеку в Ловозере. Там в рамках нацпроекта «Культура» был сделан ремонт, оборудованы зоны для отдыха и досуга. Также в районе открываются «Точки роста» и пространства «Arctic schools» в образовательных учреждениях.

Глава региона посетил молодёжное пространство «СОПКИ», расположенное в Ловозере. В 2022 за счёт областного бюджета здесь произведён ремонт помещений, приобретено необходимое оборудование, мебель, оргтехника. В здании расположены два зала: для лекций и развлекательного отдыха. Место пользуется популярностью — подростки Ловозера с удовольствием приводят здесь вечера, играя в настольные игры или приставку.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, глава региона осмотрел стадион, где проводятся работы по благоустройству в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Здесь планируют оборудовать поля для футбола, баскетбола и волейбола, а также беговые дорожки.

«Район меняется. Это относится как к Ревде, так и к Ловозеру. Здесь появляются новые детские площадки, дороги, дворы, пространства для молодёжи, а в ближайшее время откроются и СОПКИ.SPORT», — заключил губернатор.

Фото: https://gov-murman.ru