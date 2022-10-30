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Мурманская область. Арктика (16+)30.10.22 15:00

Губернатор Андрей Чибис осмотрел итоги ремонтов в образовательных учреждениях Мончегорска

В рамках рабочей поездки в Мончегорск 29 октября губернатор Андрей Чибис посетил образовательные учреждения и объекты благоустройства. Среди них — детский сад № 20. В рамках региональной программы в нём создано пространство для группы раннего возраста «Территория детства». Для ребят обустроено нескольких зон: активационная (тактильные панели, дорожки, бизиборды), релаксационная и игровая (световые планшеты для рисования, интерактивная песочница, зона для сюжетно–ролевых игр, театральный уголок).

Также глава региона посетил детский сад №9. В учреждении благодаря участию в программе «Норникеля» — «Мир новых возможностей» — построили целый сафари-парк «Экзотариум». В дошкольном учреждении создана особая песчано-каменная среда. Также установлены 7 фигур аниматронных животных. Эффект тропиков усиливается 3D полами и водопадом.

Ещё одно учреждение — школа №7. В рамках региональной программы по преобразованию школьных пространств здесь выполнен косметический ремонт помещений цеха готовой продукции, кухни. Также закуплено новое оборудование. 

Кроме того, в школе есть «Квантолаб». Он оснащен современными ноутбуками, наборами конструкторов и робототехнических комплектов, современными 3D-принтерами с материалами для 3D-печати и лазерным гравером. Школьники учатся использовать компьютерные программы для работы с трехмерным материалом и чертежами, пробуют силы в дизайн-проектировании, решают инженерные задачи, работают с высокотехнологичным оборудованием, развивают способности в области конструирования, мехатроники, электроники, робототехники, компьютерных технологий.  

Также Андрей Чибис осмотрел ход ремонтных работ в помещениях физиотерапевтического лечения поликлиники. Они ведутся в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. Выполняются работы по ремонту чаши бассейна, замене инженерных систем, осуществляется внутренняя отделка помещений.

Важным пунктами поездки стало посещение Ленинградской набережной. В рамках программы «Малые города» она полностью обновилась. Новое место отдыха пользуется популярностью у мончегорцев всех возрастов. 

Кроме того, глава региона осмотрел несколько дворовых территорий. На улице Морошковой, 4 летом велись работу по благоустройству. А на улице Стахановской, 5 обустроили место для любителей активного отдыха. 

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, помимо этого, глава региона посетил городской стадион. Здесь в рамках государственной программы Мурманской области «Физическая культуры и спорт» проводится реконструкция. Закупленная техника в зимний период будет использоваться для очистки от снега и заливки большой ледовой арены стадиона и хоккейной коробки. Это позволит существенно улучшить качество покрытия. Также из областного бюджета выделены средства на ремонт фасада, входной группы и благоустройства территории вокруг стадиона. 

«Дополнительные финансовые ресурсы, которые выделяются и на городскую среду, и на образовательные учреждения, идут в дело. Я помню свои впечатления в 2019 году, и вижу, что сейчас. За это время существенно обновились дороги, провели запланированное в этом году благоустройство дворов, спортивных и детских площадок, доделали набережную. Местные предприниматели скоро откроют там дополнительные точки общественного питания. Кроме инвестиций из регионального бюджета помощь идет и от градообразующего предприятия – Кольской ГМК. Благодаря совместным усилиям появляются прекрасные общественные пространства. Сафари-парк в детском саду - это нечто уникальное и интересное. Главное, что эти изменения происходят также благодаря небезразличным людям в трудовых коллективах. Есть, конечно, точки роста, по ним продолжится работа, но здорово, что здесь энергичные и инициативные горожане. Многие изменения происходят благодаря активной позиции людей, которые любят свой город, за него болеют и бьются», – подчеркнул Андрей Чибис по итогам поездки.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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