Насекомые на службе человека: малые мучные черви разлагают пластик, а мухи - чёрные львинки помогают получать биотопливоМарина Табейкина: жили были, а кто виноват, или Ответственность за свои действия
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)15.02.25 10:00

Губернатор Андрей Чибис осмотрел мобильный и стационарный клиентские центры, а также провёл встречу с трудовым коллективом в рамках мероприятий к 10-летию мурманского филиала АО «АтомЭнергоСбыт»

14 февраля губернатор Андрей Чибис осмотрел мобильный и стационарный клиентские центры, а также провёл встречу с трудовым коллективом в рамках мероприятий к 10-летию мурманского филиала АО «АтомЭнергоСбыт».

«Огромное спасибо за ваш труд. Коммуникации с людьми, клиентами, которые приходят с разными вопросами и проблемами, требуют максимального вовлечения, доброжелательности и, конечно, профессионализма. И мы видим по обратной связи, что вы профессионально делаете свою работу. Предлагаете очень продвинутые и качественные услуги. Мобильный клиентский центр для обслуживания жителей отдаленных населённых пунктов – это отличный, прогрессивный метод работы. И спасибо вам за активную гражданскую позицию, не только с точки зрения рабочих вопросов, но и с точки зрения добрых дел. Вы берете на себя ответственность и в реализации добровольческих инициатив – например, история с оборудованием родника совместно с Единым волонтёрским центром по дороге в аэропорт, вы участвовали в проектах с маяками, вы собираете помощь для наших участников специальной военной операции. Участвуете в реализации социальных проектов, важных для региона. Вы демонстрируете северянам и другим компаниям хороший пример сплоченного, проактивного, прогрессивного коллектива. Закладываете правильные ценности», – обратился глава региона к присутствующим. Андрей Чибис также вручил руководителю филиала памятный адрес, а отличившимся сотрудникам – благодарности и благодарственные письма.

В формате открытого диалога более 1,5 часа глава региона общался с сотрудниками филиала, прибывшими на встречу из разных населённых пунктов. Прозвучали вопросы по жилищно-коммунальному и медицинскому обслуживанию, ремонтам домов, социальным услугам и льготам, другим направлениям. Все поступившие сигналы будут взяты в работу.

Мурманский филиал АО «АтомЭнергоСбыт» (ГК «Росатом) – энергосбытовая компания, которая выполняет функции гарантирующего поставщика электроэнергии. В нашем регионе 20 стационарных центров обслуживают более 382 тысяч физических лиц и 10,6 тысячи юридических; филиал оказывает расчетно-кассовые услуги для 16 организаций и предприятий. В рамках соглашения правительства Мурманской области с ГК «Росатом» филиал принимает участие в реализации многих социально значимых проектов и инициатив, среди них – открытие современного мобильного учебного пространства «Атомкласс» для углубленного изучения предметов математического цикла в Мурманском международном лицее, поддержка по спортивному оснащению и экипировке Кандалакшской спортшколы по санному спорту, финансовое участие в восстановлении памятников и мемориальных комплексов, участие в экологических проектах, поддержка проведения Праздника Севера и другие. Также продолжается оборудование многоквартирных домов интеллектуальными системами учета.

С этого года начал работу и мобильный центр – передвижной современный многофункциональный цифровой офис на базе комфортного автобуса «ПАЗ Вектор NEXT», в котором созданы все условия для обслуживания клиентов, проживающих в удаленных населенных пунктах и труднодоступных территориях региона.

«Наш мобильный центр будет приезжать в те пункты, в которых нет стационарных офисов. Мы ведём работу с муниципальными администрациями – согласовываем графики визитов, заранее информируем жителей. Они могут получить в мобильном центре полный набор услуг, получить любую консультацию, решить вопрос по расчетам, оплатить без комиссии услуги за электроэнергию, вывоз ТКО. Центр уже успел совершить первый выезд в Мурмаши, далее запланирована поездка в Спутник. Это очень удобно для жителей», – рассказал заместитель генерального директора – директор филиала Дмитрий Базаров.

В завершение визита на предприятие губернатор провёл двустороннюю встречу с руководителем Дмитрием Базаровым.

«У вас настоящий, боевой, заряженный коллектив. И не только своей основной работой занимаются, но и приносят дополнительную пользу волонтёрскими проектами, добрыми делами. Это действительно воспитание в обществе правильных ценностей и любви к Родине, пример грамотно выстроенной корпоративной культуры. Спасибо за такое активное взаимодействие, за то, что подняты актуальные вопросы», – отметил Андрей Чибис.

Дмитрий Базаров поблагодарил главу региона за плодотворное взаимодействие и внимательное отношение к компании и коллективу.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Что происходит в мурманской ИТ-сфере и можно ли еще стать успешным айтишником? Обзор индустрии по версии hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

VADIM UZLOV
03.02.25 16:48
Невозможно дозвониться.....Поувольняйте бюрократов( разберитесь в безобразии)!
Комментарий к новости:«Мурманскводоканал» запустил новый номер многоканального телефона для граждан
Д.О. Вернер
29.01.25 14:19
Чёрт поДери! "Этот закон нарушает..." Простите, а вы все где были в августе 91? На дворе капитализм, а вы ещё не перестроились...
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
Марина
26.01.25 16:55
Данный закон нарушает Конституцию и права граждан РФ. У многих нет банковских карт или в силу причин пожилые, больные, долги, нет работы. Многие ни в чем не повинные люди остались в опасности и изоляц
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал мурманчанам, куда пропали дополнительные выходные за 23 февраля и 8 марта в 2025 году
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930311234567891011121314151617181920212223242526272812
-Скоро в эфире14:30«Драконье Рождество». Полнометражный мультфильм (6+)15:45«Катя-Катя». Художественный фильм (12+)17:25«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)
-PRO Деньги (16+)Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21,00% годовых-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился на 72 копейки, евро теряет 3 копейки-PRO Энергетику (18+)Губернатор Андрей Чибис осмотрел мобильный и стационарный клиентские центры, а также провёл встречу с трудовым коллективом в рамках мероприятий к 10-летию мурманского филиала АО «АтомЭнергоСбыт»-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 15 и 17 февраля-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в феврале
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика