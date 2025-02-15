14 февраля губернатор Андрей Чибис осмотрел мобильный и стационарный клиентские центры, а также провёл встречу с трудовым коллективом в рамках мероприятий к 10-летию мурманского филиала АО «АтомЭнергоСбыт».

«Огромное спасибо за ваш труд. Коммуникации с людьми, клиентами, которые приходят с разными вопросами и проблемами, требуют максимального вовлечения, доброжелательности и, конечно, профессионализма. И мы видим по обратной связи, что вы профессионально делаете свою работу. Предлагаете очень продвинутые и качественные услуги. Мобильный клиентский центр для обслуживания жителей отдаленных населённых пунктов – это отличный, прогрессивный метод работы. И спасибо вам за активную гражданскую позицию, не только с точки зрения рабочих вопросов, но и с точки зрения добрых дел. Вы берете на себя ответственность и в реализации добровольческих инициатив – например, история с оборудованием родника совместно с Единым волонтёрским центром по дороге в аэропорт, вы участвовали в проектах с маяками, вы собираете помощь для наших участников специальной военной операции. Участвуете в реализации социальных проектов, важных для региона. Вы демонстрируете северянам и другим компаниям хороший пример сплоченного, проактивного, прогрессивного коллектива. Закладываете правильные ценности», – обратился глава региона к присутствующим. Андрей Чибис также вручил руководителю филиала памятный адрес, а отличившимся сотрудникам – благодарности и благодарственные письма.

В формате открытого диалога более 1,5 часа глава региона общался с сотрудниками филиала, прибывшими на встречу из разных населённых пунктов. Прозвучали вопросы по жилищно-коммунальному и медицинскому обслуживанию, ремонтам домов, социальным услугам и льготам, другим направлениям. Все поступившие сигналы будут взяты в работу.

Мурманский филиал АО «АтомЭнергоСбыт» (ГК «Росатом) – энергосбытовая компания, которая выполняет функции гарантирующего поставщика электроэнергии. В нашем регионе 20 стационарных центров обслуживают более 382 тысяч физических лиц и 10,6 тысячи юридических; филиал оказывает расчетно-кассовые услуги для 16 организаций и предприятий. В рамках соглашения правительства Мурманской области с ГК «Росатом» филиал принимает участие в реализации многих социально значимых проектов и инициатив, среди них – открытие современного мобильного учебного пространства «Атомкласс» для углубленного изучения предметов математического цикла в Мурманском международном лицее, поддержка по спортивному оснащению и экипировке Кандалакшской спортшколы по санному спорту, финансовое участие в восстановлении памятников и мемориальных комплексов, участие в экологических проектах, поддержка проведения Праздника Севера и другие. Также продолжается оборудование многоквартирных домов интеллектуальными системами учета.

С этого года начал работу и мобильный центр – передвижной современный многофункциональный цифровой офис на базе комфортного автобуса «ПАЗ Вектор NEXT», в котором созданы все условия для обслуживания клиентов, проживающих в удаленных населенных пунктах и труднодоступных территориях региона.

«Наш мобильный центр будет приезжать в те пункты, в которых нет стационарных офисов. Мы ведём работу с муниципальными администрациями – согласовываем графики визитов, заранее информируем жителей. Они могут получить в мобильном центре полный набор услуг, получить любую консультацию, решить вопрос по расчетам, оплатить без комиссии услуги за электроэнергию, вывоз ТКО. Центр уже успел совершить первый выезд в Мурмаши, далее запланирована поездка в Спутник. Это очень удобно для жителей», – рассказал заместитель генерального директора – директор филиала Дмитрий Базаров.

В завершение визита на предприятие губернатор провёл двустороннюю встречу с руководителем Дмитрием Базаровым.

«У вас настоящий, боевой, заряженный коллектив. И не только своей основной работой занимаются, но и приносят дополнительную пользу волонтёрскими проектами, добрыми делами. Это действительно воспитание в обществе правильных ценностей и любви к Родине, пример грамотно выстроенной корпоративной культуры. Спасибо за такое активное взаимодействие, за то, что подняты актуальные вопросы», – отметил Андрей Чибис.

Дмитрий Базаров поблагодарил главу региона за плодотворное взаимодействие и внимательное отношение к компании и коллективу.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/