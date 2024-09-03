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Мурманская область. Арктика (16+)03.09.24 15:00

Губернатор Андрей Чибис осмотрел новые лаборатории в МАУ и пообщался со студентами

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис 2 сентября посетил модернизированные учебные аудитории и новые лаборатории в корпусах «В» и «Л» Мурманского арктического университета, а также поздравил студентов с Днём знаний. 

«На заседании наблюдательного совета МАУ под председательством первого заместителя председателя правительства РФ Дениса Мантурова утверждена программа по развитию университета. Мы делаем акцент на преподавателях, обновлении оборудования, тренажеров, а также на практических занятиях. Принципиально важно, чтобы ребята получали профессию не только в учебных лабораториях, но и на предприятиях, для которых мы их готовим. А для этого к преподавательскому процессу необходимо привлекать представителей работающих в регионе компаний и производств. В университете ещё многое предстоит сделать, но перспективы и задачи определены уже сейчас. Мы шаг за шагом делаем его всё лучше и лучше», – сказал губернатор, отметив, что в этом году отмечается высокий спрос на высшее и среднее образование в регионе. 

Реализуемые направления подготовки и специальности охватывают широкий спектр подготовки кадров для предприятий и организаций, востребованных в экономике Мурманской области и Арктической зоне Российской Федерации. В том числе рыболовство и рыбопереработка, транспорт и логистика, судоремонт, добыча полезных ископаемых, нефтегазовая отрасль, энергетика, строительство, лечебное дело и педагогика. 

В 2024 году в Мурманском арктическом университете и его филиалах при поддержке правительства Мурманской области и индустриальных партнёров открыто восемь научно-исследовательских и образовательных лабораторий.  

В ходе визита в МАУ глава региона посетил лабораторию компьютерного моделирования ОСК, которая создана в рамках благотворительной помощи АО «ПО «Севмаш». В помещении сделан ремонт, закуплено новое оборудование – персональные компьютеры, ноутбуки, 3D-принтеры, программное обеспечение. В лаборатории студенты будут изучать дисциплины, связанные с компьютерным моделированием, CAD-системами и компьютерной графикой. 

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, ещё одно обновлённое пространство – центр компетенций ПАО «ТГК-1». Класс оснащён современным компьютерным оборудованием, а также методическими материалами. С помощью виртуальных тренажерных комплексов студенты знакомятся с 3D-моделями гидро- и теплоэлектростанций «ТГК-1», устройством отдельных узлов и частей оборудования, системами управления, порядком применение средств индивидуальной защиты. Такие наглядные инструменты позволят сделать учебный процесс интереснее и приближеннее к практике, отмечают в МАУ.   

Ещё одна компьютерная лаборатория создана в рамках соглашения о сотрудничестве с компанией S7. В лаборатории студенты будут проходить подготовку для участия в олимпиадах по программированию, в конкурсах по кибербезопасности, в фиджитал-движении. 

Также губернатор побывал в Центре морской конвенционной подготовки, лаборатории спутниковых навигационных систем, познакомился с работой тренажера подготовки по охране судов и портовых средств и посетил обновлённую студенческую столовую университета, где также пообщался с курсантами и студентами.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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