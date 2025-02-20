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Мурманская область. Арктика (16+)20.02.25 21:00

Губернатор Андрей Чибис осмотрел объекты, ремонтируемые и создаваемые в рамках программы реновации ЗАТО в Лупче-Савино Кандалакшского района

Сегодня губернатор Мурманской области Андрей Чибис в рамках рабочего визита в Кандалакшский район осмотрел объекты, ремонтируемые и создаваемые в рамках программы реновации ЗАТО. Так, глава региона посетил Лупче-Савино-2, где ведутся работы по строительству военного городка для 104-й артиллерийской бригады, а также осмотрел технику в формируемой воинской части 37-й отдельной инженерной бригады.

Лупче-Савино-2 – военный посёлок, в котором дислоцируется 104 артиллерийская бригада. В 2024 году там капитально отремонтировано два многоквартирных дома – №15 и №18, в которых проживают военнослужащие и их семьи. В домах, построенных более 45 лет назад, проведены работы по замене сетей отопления, водоcнабжения и канализации, окон в подъездах, отремонтированы фасады и кровли. Также выполнен ремонт семи пустующих квартир, которые сданы в найм в том числе семьям участников специальной военной операции.

«Мы видим динамику изменений. А когда ты видишь стройку, как это происходит сейчас, ремонт, как преображаются дома, эмоции жителей – это дорогого стоит. Поэтому будем эту работу продолжать. Огромное спасибо Президенту России Владимиру Владимировичу Путину за решение по системному выделению средств на программу реновации ЗАТО. В рамках этого плана не только приводится в порядок то, что уже есть, но и строятся новые объекты, которые необходимы для наших военных», – подчеркнул Андрей Чибис по итогам осмотра.

В настоящее время силами подразделений Минобороны РФ в Лупче-Савино-2 ведётся строительство нового военного городка – подготавливаются основания для здания столовой, армирование, опалубочные и монолитные работы по устройству вертикальных конструкций стен и колонн подвалов медпункта, двух казарм и трёх общежитий, а также подготавливаются площадки под строительство многоквартирных жилых домов для семей военнослужащих.

Кроме того, в ходе рабочего визита глава региона посетил формируемую воинскую часть 37-й отдельной инженерной бригады.

«Очень здорово, что формируются новые инженерные соединения, оснащаются самой современной техникой. Это часть в том числе будет обеспечивать задачи в рамках специальной операции. Ну а наша задача – капитальный ремонт того, что есть, приведение в порядок гарнизона», – сказал Андрей Чибис.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, всего в Кандалакшском районе в 2024 году был проведён капитальный ремонт общего имущества пяти многоквартирных домов, также отремонтированы 35 подъездов, благоустроено четыре дворовые территории, в Алакуртти открыто молодёжное пространство «СОПКИ», приведена в порядок территория и отремонтирован пищеблок детского сада №55, ведётся строительство Дома культуры.

В 2025 году в Алакуртти планируется начать строительство школы на 380 мест.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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