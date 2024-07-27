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Мурманская область. Арктика (16+)27.07.24 23:10

Губернатор Андрей Чибис осмотрел объекты, созданные в рамках плана «На Севере – жить» и программы реновации в ЗАТО Видяево

Сегодня в ходе рабочей поездки глава региона посетил детский сад №1 «Солнышко», где воспитываются двести юных видяевцев. По программе «Арктическая школа» в прошлом году здесь отремонтировали музыкальный зал и закупили оборудование, субсидия из областного бюджета составила более 3 млн рублей. В зале не только проходят занятия для воспитанников, но и концерты, театрализованные представления, тематические выставки, мастер-классы и игровые тренинги.

Ещё один областной грант по программе «Арктическая школа» детский сад получил в этом году: более 2,7 млн рублей направлены на ремонт спортивного зала. Также на средства местного бюджета закуплено современное оборудование. 

В средней общеобразовательной школе №1 два корпуса. Оборудованы школьный музей, «Точка роста» – кабинеты цифровых и гуманитарных компетенций и проектной деятельности, естественно-научная лаборатория, кабинет «Цифровая образовательная среда», тренажёрный зал. В этом году проходит капитальный ремонт в одном из корпусов в рамках президентской программы по модернизации школьных систем образования. Также школа стала одним из победителей программы «Арктическая школа», здесь по губернаторской программе появилась группа продлённого дня.

Также глава региона осмотрел аварийные дома на улице Центральной, готовящиеся к сносу, и многоквартирные жилые дома на Заречной, в которых проходит капитальный ремонт фасадов в рамках программы реновации ЗАТО. Глава региона в том числе посетил квартиры, ремонтируемые для семей военнослужащих. Дворовые территории этих домов также активно благоустраиваются, в том числе устанавливаются детские и спортивные площадки.

В спортивно-оздоровительном комплексе «Фрегат» открыты «СОПКИ.СПОРТ»: здесь завершается ремонт, а также закуплено современное оборудование и тренажеры. На базе комплекса также размещена аквазона, универсальный спортзал, работает ряд физкультурно-спортивных объединений и фитнес-клуб. К слову, зал боулинга отремонтирован после пожара благодаря полученному гранту от правительства Мурманской области за эффективную работу муниципалитета в 2023 году.

На улице Заречной в рамках программы «На Севере – твой проект» по инициативе жителей устанавливают современную многофункциональную детскую площадку.

«Мы самым внимательным образом относимся к гарнизонам, где живут наши военнослужащие и их семьи. Совершенно очевидно, что Видяево, как и другие военные гарнизоны региона, меняется к лучшему: создаются и ремонтируются социальные объекты, а также кровли, квартиры, подъезды. Видно, что руководство муниципалитета горит желанием его преобразить, обсуждая вместе с жителями, что и как нужно сделать. Хочется и дальше помогать тем, кто умеет активно работать. С 2019 года на развитие Видяево было направлено 4,6 млрд рублей. В этом году дополнительно выделяем гарнизону почти 695 млн рублей. Всем, кто здесь живёт, низкий поклон, ведь жители Видяево выполняют важнейшую задачу по обеспечению обороноспособности нашей страны», – отметил Андрей Чибис.

Пользуясь случаем, он поздравил военнослужащих-подводников гарнизона с наступающим Днём Военно-морского флота.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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