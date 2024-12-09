Губернатор Андрей Чибис осмотрел объекты в Приморском районе Запорожской области, созданные и модернизированные в рамках шефской помощи

Губернатор Андрей Чибис с рабочим визитом посетил Приморский район Запорожской области, где осмотрел ряд объектов, созданных и модернизированных Мурманской областью в рамках шефской помощи.

Напомним, правительство Мурманской области проводит восстановление социально значимых объектов в Приморском районе Запорожской области с мая 2023 года. За это время реализовано более 70 мероприятий в различных сферах – ЖКХ, образовании, культуре, спорте, здравоохранении.

«Для нас Приморский район – родной и мы относимся к нему как к одному из своих муниципалитетов. И, несмотря на бюджетные ограничения, мы стараемся делать так, чтобы жизнь здесь менялась к лучшему. Первая задача, которая для нас была – это всё, что касается водо- и теплоснабжения, подготовки школ к зиме. Мы установили новые водонапорные башни, ремонтировали сети, меняли насосное оборудование, запускали неработающие скважины, новые котельные для того, чтобы город и район были обеспечены самым необходимым – теплом и водой. Также мы доделали многоквартирный дом, МФЦ, амбулаторию, отремонтировали кровлю в Дворце культуры, сделали ремонт некоторых объектов больницы, поставляли оборудование, скорую помощь, технику для жилищно-коммунального хозяйства и многое другое», – рассказал Андрей Чибис.

Большой объём работ проводится также в части благоустройства территорий.

Так, благодаря поддержке нашего региона была разработана проектная, рабочая и сметная документация по благоустройству парка «Юбилейный» в Приморске в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». С июня 2024 года начались работы по строительству. Парк планируется преобразовать в комфортную зону отдыха – там появятся обустроенные пешеходные дорожки, велосипедная зона, а также зоны для детей.

«В прошлом году мы гуляли здесь и понимали, что эту территорию, которая действительно хорошая и большая, нужно сделать комфортной, удобной и современной. Здорово, что сейчас мы совместными усилиями начинаем преображение парка», – сказал губернатор.

Следующий объект – средняя общеобразовательная школа №3 в Приморске. В сентябре этого года школа распахнула свои двери в обновлённом виде: школьники и педагоги теперь занимаются в светлых, уютных, современно оснащённых помещениях. Строители из Мурманской области привели в порядок кровлю, провели восстановление внутренних помещений. В рамках проекта «Арктическая школа» здесь преобразованы актовый зал и столовая.

Всего в этом году северяне проводили в Приморском районе ремонт в пяти образовательных учреждениях.

Летом этого года по поручению губернатора Андрея Чибиса в Приморске появилась современная баскетбольная площадка на территории спортивного комплекса «Олимпиец». Покрытие площадки выполнено на основе резиновой крошки, установлены щиты с кольцами, сделано ограждение.

Запрос на площадку для игры в баскетбол поступил главе региона от юной жительницы Приморска Ольги в ходе «Арктического диалога», который проходил в декабре 2023 года на международной выставке-форуме «Россия» в рамках Дня Мурманской области.

Также глава Мурманской области посетил молодёжное пространство «СОПКИ», которые расположено в здании Центра детского и юношеского творчества. В прошлом году в помещении проведены капитальные работы и в когда-то пустующем здании появились новые кабинеты для творчества и досуга, студия звукозаписи и мини-музей.

«Для нас принципиально важно всё, что касается молодёжи. Поэтому было принято решение открыть в Приморске пространства, которые востребованы среди подрастающего поколения Мурманской области. Так, запущен проект «СОПКИ.СПОРТ» – бесплатные спортивные пространства, также появились «СОПКИ». Они открылись в уникальном историческом здании 1900 года постройки. В первую очередь мы сделали кровлю, поменяли пространство, чтобы молодёжи здесь было комфортно. Понятно, что объект большой, нужно ещё подумать, что тут можно сделать», – отметил Андрей Чибис.

С 2023 года помощь подшефного району оказывается на постоянной основе. За это время в Приморске и районе отремонтировано 13 объектов социальной сферы.

Кроме того, в районе работает аварийно-восстановительная бригада с необходимым оборудованием и расходными материалами для выполнения работ в период прохождения отопительного сезона, работают узкие медицинские специалисты, оказывается поддержка в оснащении социальных учреждений оргтехникой, школ и библиотек – учебной и методической литературой, музыкальным и спортивным оборудованием.

Помимо молодёжных пространств установлены современные спортивные и детские площадки. В музыкальном отделении школы искусств открылся виртуальный концертный зал, в Дворце культуры проводятся концерты, в том числе при участии творческих коллективов Мурманской области. Кроме того, юные приморцы получают подарки к 1 сентября и Новому году, а также бесплатные путёвки летом на море.

В ходе визита в Приморск губернатор Мурманской области также провёл совещание с администрацией района, на котором обсудили планы и конкретные мероприятия на следующий год.

Глава региона подчеркнул, что помощь приморцам будет продолжена, отмечает Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/