Губернатор Андрей Чибис осмотрел обновлённые производственные площадки карьера Ковдорского ГОКа

15 марта в рамках рабочей поездки губернатор Андрей Чибис осмотрел производственные площади и новую смотровую площадку карьера АО «Ковдорский ГОК». Также в ходе визита состоялась рабочая встреча главы региона с руководством предприятия. В ней приняли участие председатель Совета директоров АО «МХК «ЕвроХим» Игорь Нечаев, руководитель Департамента по взаимодействию с регионами АО «МХК «ЕвроХим» Александр Шлычков Александрович, генеральный директор Ковдорского ГОКа Валерий Кулецкий.

Объём инвестиций в рамках проекта по развитию Ковдорского горно-обогатительного комбината – 105,9 млрд рублей. Инвестиционный проект предполагает создание условий для продолжения разработки Ковдорского месторождения на более глубоких горизонтах, добычи дополнительного объема руды, производства дополнительного объема готовой товарной продукции, продление эффективной работы Ковдорского ГОКа. Работы активно ведутся.

«Мы сейчас детально посмотрели, как это происходит, что уже сделано. Инвестиции, рабочие места – это принципиально важно. И конечно, спасибо за взаимодействие по обустройству Ковдора. Осмотрел сегодня ряд объектов и пообщался с жителями – все эти позитивные изменения видят, и это результат нашей совместной работы, взаимодействия с руководством МХК «ЕвроХим» и Ковдорского ГОКа непосредственно. Мы с вами, а также муниципальная администрация ориентированы на командную работу, развитие города и комбината, прошу и дальше в таком направлении двигаться. Также обсудим набор других тем, в том числе по привлечению кадров в медицинские учреждения, социальные вопросы. По итогам выйдем, в том числе, на перечень мероприятий в рамках нового соглашения о сотрудничестве», – сказал Андрей Чибис.

Напомним, в августе 2024 года между правительством Мурманской области и АО «Ковдорский ГОК» заключено соглашение о сотрудничестве на сумму порядка 1,2 млрд рублей на реализацию восьми мероприятий в сфере здравоохранения, культуры, образования, спорта, туризма и градостроительной деятельности на территории Ковдора. Это соглашение продолжило давнее партнерство предприятия и региона.

«Хочу со своей стороны поблагодарить вас и вашу команду, муниципальную команду за взаимодействие. Могу констатировать сегодня, что за пять лет совместной работы у нас получилось реализовать все заявленные планы, в том числе социального характера. И у меня нет сомнений в дальнейшей результативности. Всё, что мы обсуждаем в рамках встреч, всегда внимательно вами учитывается, мы всегда получаем конструктивную обратную связь, это очень важно. То, что мы сегодня запустили этот замечательный Дворец культуры, сделали ряд парков – это отличный маркер эффективного и плодотворного взаимодействия. Работы, за которую не стыдно, которая нужна жителям», – отметил председатель Совета директоров АО «МХК «ЕвроХим» Игорь Нечаев.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в АО «Ковдорский ГОК» реализуются масштабные инвестиционные проекты по приросту минерально-сырьевой базы, обновлению горной техники и перерабатывающего оборудования, которые позволят продлить срок открытых горных работ до 2047 года с последующим переходом на подземный способ добычи. Также предстоит строительство циклично-поточной технологии транспортировки скальной вскрыши, которая позволит поднимать с глубоких горизонтов карьера до 70 млн тонн горной массы. Реализуются другие проекты, направленные на увеличение объёмов добычи и переработки руды до 25 млн тонн в год и выпуска готовой продукции, соответствующей современным стандартам качества.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/