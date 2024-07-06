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Мурманская область. Арктика (16+)06.07.24 10:00

Губернатор Андрей Чибис осмотрел реконструируемое здание кинотеатра «Родина» и провёл совещание с представителями подрядной организации

Вчера в  совещании также приняли участие глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин, заместитель губернатора Елена Дягилева, министр строительства Алексей Грачиков, руководитель дирекции культурных проектов при «СберОбразовании» Екатерина Калачикова. 

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вместе со строителями участники обсудили текущий статус и проектные решения для того, чтобы открыть в обновленном здании первый в России центр цифрового искусства «Муза».

«Сейчас ведутся работы по выносу и устройству внутриплощадочных инженерных сетей, усилению фундаментов, усилению колонн, работы по замене кирпичной кладки, усилению конструкции. Готовятся конструкции ферм кровли, параллельно закупаются материалы для кровли, ведутся штукатурные, фасадные работы. Сейчас на объекте работает порядка 120 человек. Это разные специалисты и подсобные рабочие, монолитчики, арматурщики, каменщики, штукатуры. Объект непростой, это реконструкция, приспособление объекта исторического наследия. Есть моменты, но они решаются в плановом порядке, движемся вперед», – отметил заместитель директора по производству Мурманской строительной компании Дмитрий Борисенко.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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