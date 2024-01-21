Губернатор Андрей Чибис осмотрел ряд социальных объектов Ленинского округа Мурманска

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в пятницу посетил ряд социальных объектов Ленинского округа Мурманска. В объезде также принял участие глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин.

Так, глава региона побывал в молодёжном пространстве «СОПКИ», открытом в сентябре прошлого года на базе филиала №2 Центральной городской библиотеки Мурманска в рамках стратегического плана «На Севере — жить».

«СОПКИ стали настоящим местом притяжения для ребят, живущих в этом районе. Кто-то сюда приходит поиграть, кто-то почитать, пообщаться. Очевидно одно — пространство популярно. Тут всё достойно: качественное новое оборудование, стильно, уютно», – поделился впечатлениями глава региона.

В 2023 году в помещениях был проведён косметический ремонт, заменены двери, установлена новая световая вывеска, закуплена современная эргономичная мебель и оборудование. В помещении обновлены потолки, система освещения и напольное покрытие, стены перекрашены в соответствии с разработанным дизайн-проектом. Установлены стационарные компьютеры и ноутбуки, игровая приставка, проекционное и звуковое оборудование, камера для онлайн-трансляций, видеоспиннер, аэрохоккей, оборудование для буфета, новые книги.

Пространство включает шесть функциональных зон: городскую гостиную, компьютерный зал, игровую станцию, творческую лабораторию, библиозал и буфет.

В «СОПКАХ» проводятся тренинги, лектории, творческие встречи, выставки, мастер-классы и другие мероприятия.

Также губернатор посетил гимназию №9, где этим летом в рамках субсидии из областного бюджета была обновлена столовая и частично заменены окна по программе «Тёплое окно». Андрей Чибис осмотрел учебные кабинеты, спортивный зал и школьный музей.

Ранее на территории гимназии был сделан современный стадион, включая футбольное поле с искусственным покрытием, универсальную и тренажерную площадки, беговую дорожку, систему освещения. На базе учреждения занимаются учащиеся сразу нескольких детско-юношеских школ города.

В 2024 году коллектив гимназии №9 выразил намерение участвовать в программе «Арктическая школа».

«Участие в программе – отличная возможность помимо других программ, которые мы финансируем, обновить в школе пространство, сделать его современным и более функциональным и, что главное, с учётом мнения самих детей», – подчеркнул Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, программа «Арктическая школа» была запущена в Мурманской области в 2021 году в рамках стратегического плана «На Севере — жить». Проект предусматривает предоставление грантов на ремонт и модернизацию пространств учебных заведений. Школы могут направлять грантовые средства на обновление школьных столовых, спортивных, общественных и учебных пространств. Детские сады могут использовать гранты на благоустройство прилегающей территории, общественных и внутренних пространств.

Фото: https://gov-murman.ru