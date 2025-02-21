Губернатор Андрей Чибис осмотрел ряд социальных объектов, обновляемых в рамках плана «На Севере – жить» в Кандалакшском районе и провёл встречу с главой муниципалитета Александром Самариным

В рамках рабочей поездки в Кандалакшский район губернатор Андрей Чибис вчера провёл встречу с главой муниципалитета Александром Самариным.

«Подробно провели встречу, и хочу отметить, что ни одного вопроса по уборке снега. Это очень хорошо. Весь набор конкретных вопросов по дворам, по козырькам прошу вместе с управляющими компаниями, с городскими службами отработать. Отдельная тема – мы были в Лупче-Савино, где идёт глобальный процесс реновации ЗАТО, новая стройка, и ремонты домов. Там есть ряд жалоб на управляющие компании. Прошу выехать туда, собрать жителей, представителей Минобороны, кто отвечает за жилищное хозяйство, кто управляет жильём. Пройтись по вопросам. Эти вопросы для людей очень чувствительные. Где мусор не вывозится, или фонарь не горит, ещё нюансы. И набор других вопросов, которые были зафиксированы, нужно решить, взять на контроль, чтобы в первоочередном порядке сделать, – подчеркнул губернатор в ходе встречи. – Самый главный результат работы большой команды и правительства, и района, сами граждане все эти инициативы нам предлагали, это результат голосования. Люди голосуют за то, чтобы и город, и район развивались. Я желаю Вам далее так держать, двигаться, чтобы люди чувствовали позитивные изменения. И содержать все надлежащим образом».

Александр Самарин поблагодарил главу региона за внимание к муниципалитету.

«Хотел бы выразить огромную благодарность за тот вклад, все изменения у нас видны жителям, благоустраивается район. Сегодня по ряду объектов, которые были открыты по Вашему поручению, проехали, люди довольны, все объекты долгожданные. «СОПКИ.СПОРТ» в Зеленоборском – очень нужный объект. И молодые, и пожилые смогут заниматься, потоки разведем. Все Ваши поручения, в том числе которые прозвучали на встрече с жителями, возьму на контроль. В Лупче-Савино-1 проведу собрание с жителями, представителями УК, ЖКУ, ресурсоснабжающих организаций, точечные моменты все решим», – отметил Александр Самарин.

Ранее в рамках визита Андрей Чибис осмотрел ряд социальных объектов муниципалитета, обновляемых в рамках плана «На Севере – жить».

Одним из них стала муниципальная баня в Зеленоборском: в востребованном у жителей учреждении долгое время не проходило текущего и капитального ремонта, оно не соответствовало современным нормативам и было на грани закрытия. В 2024 году по просьбам жителей проведен комплекс работ по восстановлению работоспособности объекта, в том числе заменен котлоагрегат и частично – система отопления. Смонтирована новая система горячего и холодного водоснабжения, электроснабжения и освещения в помещениях; система управления и автоматизации процессов. Произведён косметический ремонт в помещениях, выполнены работы по утеплению. Закуплена и установлена электрокаменка в парном помещении, парогенератор, новый инвентарь и мебель.

Глава региона также посетил Кандалакшский индустриальный колледж. С 2019 года в обоих зданиях и общежитии образовательного учреждения проведены масштабные ремонты за счёт средств областного бюджета и индустриальных партнёров: обновлены в том числе инженерные системы, полы и кровля, внутренние помещения, мастерские, окна. Сегодня здесь открыли отремонтированную столовую.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, колледж обучает молодёжь по ряду востребованных направлений, в числе которых системное администрирование, поварское дело – арктическая кухня, сварочное производство и электромонтаж. Учреждение активно сотрудничает с РЖД и реализует профильные образовательные программы, в том числе создан многофункциональный центр прикладных квалификаций железнодорожного и электротехнического профиля. Все учебные кабинеты и лаборатории оснащены мультимедийными установками. В последние два года прошли отбор на получение федеральной субсидии, в рамках которой созданы две современные профильные лаборатории – по управлению локомотивом, а также по обслуживанию и ремонту оборудования релейной защиты и автоматики. В этом году колледж готовит заявку на участие в проекте «Профессионалитет» и лицензирует новые образовательные программы.

Глава региона также пообщался со студентами колледжа и ответил на ряд их вопросов.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/