Губернатор Андрей Чибис осмотрел ряд социальных объектов Первомайского округа Мурманска

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, губернатор Мурманской области Андрей Чибис вчера посетил ряд социальных объектов Первомайского округа Мурманска. В объезде также принял участие глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин.

Так, глава региона Андрей Чибис побывал в сквере у ручья Чистый. Благоустройство этой общественной территории проводилось в два этапа в 2022 и 2023 годах в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». За преображение пространства проголосовали почти 40 тысяч мурманчан. На территории, пустовавшей долгое время, появилась зона для отдыха, тренажёры, рампа для скейтборда, пешеходные дорожки, малые архитектурные формы.

«Конечно, летом, при зелени, парк будет выглядеть по-другому. Но важно посмотреть и то, как он живёт зимой. Парк «Кольский», который расположен рядом, мы благоустроили два года назад, он тоже выглядит достойно. Такие элементы – парки, общественные пространства очень нужны, чтобы жители могли погулять с коляской, с детьми», – сказал Андрей Чибис.

Ещё один объект – Мурманский международный лицей. Экскурсию по образовательному учреждению провела директор лицея Светлана Камкина.

В прошлом учебном году на базе лицея в рамках проекта губернатора Мурманской области по поддержке одарённых детей и плана «На Севере – жить» были открыты четыре класса олимпиадной подготовки «Уникум». Лицеисты обучаются по углублённым программам естественно-математического и инженерно-технологического направлений подготовки школьников. Кроме того, в лицее открыт профильный «Атомкласс», в котором учащиеся с 5 по 11 классы изучают предметы математического и инженерного профилей на углубленном уровне. Класс открыт в рамках проекта «Школа Росатома» при поддержке администрации Мурманска и АО «АтомЭнергоСбыт».

В начальной школе открыт «Инженерный класс» в рамках реализации федерального проекта. Также подписан договор с Аньшаньским университетом, в рамках которого выпускникам лицея выделены четыре гранта на обучение в Китае.

«Образование – сфера нашего принципиального внимания. «Уникумы» сразу подтягивают олимпиадную подготовку школьников, а механизмы стимулирования позволяют увеличивать количество профильных классов. Как пример – «Атомкласс». Хорошее пространство сделано. Скоро начнутся работы в рамках программы «На Севере – твой проект» в актовом зале. Будем и дальше искать возможности помогать школам», – подчеркнул глава региона.

Ранее в лицее по программе «Арктическая школа» отремонтирован танцевальный зал и приобретено оборудование. Также в учреждении был сделан ремонт кровли здания, межпанельных швов, заменена система освещения, отремонтирован потолок в большом спортивном зале, сделан монтаж тепловых завес, открыты четыре кабинета для начальных классов, а по программе «Тёплое окно» произведена комплексная замена оконных блоков.

Как сообщила директор школы, по итогам всероссийской олимпиады школьников в текущем учебном году призёрами и победителями регионального этапа олимпиады стал 21 лицеист.

Последние несколько лет Мурманский международный лицей активно развивает сотрудничество с различными организациями, в том числе с Российским национальным исследовательским медицинским университетом имени Н.И. Пирогова, с Национальным исследовательским ядерным университетом «МИФИ». Кроме того, Мурманский международный лицей выступает в качестве региональной площадки по реализации проекта «Физтехрегионам», «Код будущего».

Также в рамках объезда губернатор Андрей Чибис посетил строительную площадку на улице Советской, где возводится новая школа.

На объекте ведутся работы по кладке кирпичных стен и перегородок, устройству кровли, утеплителя стен навесного фасада, кирпичной шахты лифта. Продолжается установка систем теплоснабжения, вентиляции, электроснабжения. Уже выполнены работы по монтажу наружной тепловой сети с врезкой в существующую сеть, проведены испытания и промывка сети.

Продолжаются сварочные работы по заготовке каркасов для монолитных перекрытий. На участке под размещение стадиона продолжаются работы по разработке насыпного грунта.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, эта школа станет первой построенной в Мурманске почти за 30 лет. Проект реализуется в рамках национального проекта «Образование» и регионального плана «На Севере – жить». Учреждение рассчитано на 500 мест, и с его появлением уменьшится нагрузка на другие мурманские школы.

«Традиционно перед встречей с жителями я еду, смотрю на город, округ, стараюсь заехать на несколько объектов, посмотреть, что и как происходит. Мурманск – областная столица, город-герой и, конечно, правительство области уделяет ему особое внимание. За пять прошедших лет в Мурманск из регионального бюджета вложено порядка 49,5 млрд рублей. В ходе объезда мы с Юрием Валерьевичем параллельно обсуждаем вопросы, по которым необходимо решение со стороны губернатора и правительства Мурманской области», – сказал Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru