Губернатор Андрей Чибис осмотрел ряд социальных объектов Первомайского округа Мурманска, создаваемых и обновляемых в рамках плана «На Севере – жить»

Вчера в объезде также принял участие глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин.

Так, глава региона посетил помещение в здании Детской школы искусств на улице Баумана, 42, в котором по губернаторской программе в ближайшее время появится новое молодёжное пространство «СОПКИ.СПОРТ». Сейчас рабочие меняют оконные блоки и укладывают пол. После чего будет устанавливаться спортивное оборудование.

Отметим, в 2024 году за счёт средств областного и муниципального бюджетов в Мурманске, а также в жилом районе Росляково и в районе Абрам-Мыса готовятся к открытию шесть спортивных молодёжных пространств «СОПКИ.СПОРТ». По завершении всех работ пространства будут доступны для бесплатного посещения всем северянам до 35 лет.

Напомним, ранее в заполярной столице «СОПКИ.СПОРТ» были открыты в одном из зданий Мурманского индустриального колледжа, а также на улице Беринга.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в рамках объезда губернатор Андрей Чибис проконтролировал строительство школы на Советской улице. В настоящее время завершены работы по устройству несущих ограждающих конструкций здания школы, ведутся работы по устройству кирпичных перегородок, оштукатуриванию внутренних стен. Также подрядчик благоустраивает прилегающую территорию.

Далее глава региона осмотрел территорию детского сада №18, где в этом году в рамках губернаторской программы «На Севере – твой проект» было открыто игровое пространство «Северная сказка».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/