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Мурманская область. Арктика (16+)02.09.24 10:00

Губернатор Андрей Чибис осмотрел ряд социальных объектов в Печенгском округе, которые ремонтируются или создаются в рамках стратегического плана «На Севере – жить» и программы реновации ЗАТО

30 августа губернатор Мурманской области Андрей Чибис находится в рабочей поездке в Печенгском округе. Глава региона осмотрел социальные объекты, которые созданы или модернизированы в рамках стратегического плана «На Севере – жить» и программы реновации ЗАТО.

Сначала глава региона побывал в посёлке Спутник, где активно выполняются различные работы по благоустройству. Так, в районе дома №15 по улице Новой в 2023 году обустроена современная скейт-площадка. Также ведутся работы по благоустройству общественной территории между детско-юношеской спортивной школой и библиотекой – рабочие уже выполнили планировку территории, сформировали основание, установили бортовой камень и уложили асфальт. Работы ведутся по губернаторскому плану «На Севере – жить» и президентскому нацпроекту «Формирование комфортной городской среды». Также глава региона осмотрел футбольное поле при детско-юношеской спортивной школе, благоустроенное в рамках плана «На Севере – жить».

Затем глава региона посетил детскую школу искусств с библиотекой, в которой был проведен капитальный ремонт. На объекте полностью обновили оборудование и всю инженерную инфраструктуру, заменили окна и лестницы.

Далее губернатор Андрей Чибис оценил ход выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома №8 по улице Новой. Работы выполняются в рамках программы реновации ЗАТО. Рабочие капитально отремонтировали инженерные сети холодного и горячего водоснабжения и водоотведения, а также привели в порядок фундамент и фасад здания.

Ещё одним пунктом посещения стал фельдшерско-акушерский пункт Печенгской ЦРБ, монтаж которого выполнялся в 2024 году в рамках регионального плана «На Севере – жить», а также нацпроекта «Здравоохранение». Для оснащения ФАП было закуплено новое медицинское оборудование на сумму 2,1 млн рублей. В персонал входят врач общей практики, медсестра, фельдшер и регистратор.

В рамках выезда губернатор посетил населенный пункт 19 километр, где проводится капитальный ремонт жилого дома по адресу ж/д станция Печенга, 2. Здесь рабочие выполняют ремонт фасада здания, а также фундамента, сетей горячего и холодного водоснабжения и теплоснабжения.

Кроме того, губернатор Андрей Чибис принял участие в торжественном открытии новых пространств кластера «СОПКИ» в Печенге – «СОПКИ.СПОРТ», «СОПКИ.СЕМЬЯ» и «СОПКИ». Молодежное пространство «СОПКИ.СПОРТ» открылось на базе спорткомплекса «Дельфин», а «СОПКИ.СЕМЬЯ» – в помещении Печенгской межпоселенческой библиотеки. Молодежное пространство «СОПКИ» распахнуло двери на базе культурно-досугового центра «Платформа».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, уникальный сетевой кластер «СОПКИ», который включает в себя открытие пространств для занятий спортом, досуга молодежи и поддержки семей, реализуется с 2023 года в рамках плана «На Севере – жить» по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Проект успешно распространяется по всему региону и уже масштабирован за его пределами. Все пространства «СОПКИ» оформляются в едином стиле, в них закупаются современное оборудование. В 2024 году в Мурманской области планируется запустить 33 новых пространства сети «СОПКИ».

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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