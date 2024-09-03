Губернатор Андрей Чибис осмотрел социальные объекты Ленинского округа Мурманска, созданные и модернизированные в рамках плана «На Севере – жить»

В рамках рабочей поездки губернатор Андрей Чибис осмотрел ряд социальных объектов Ленинского округа Мурманска, созданных и модернизируемых в рамках плана «На Севере – жить».

В гимназии №3 в этом году в рамках программы «На Севере – твой проект» на региональные средства благоустроена территория: установлены современные игровой и спортивный комплексы, кроме того, произведено асфальтирование. В прошлые годы в учреждении выполнен капремонт крыши, заменены оконные блоки в рамках программы «Тёплое окно», выполнен ремонт кабинета краеведения и арктического туризма по программе «Арктическая школа».

Межшкольный стадион Центра образования «Лапландия» также пользуется популярностью у северян. Спортивный объект был создан в 2019-2020 годах и включает беговые дорожки, поля для игры в мини-футбол и стритбол, зоны воркаута и прыжков, уличные тренажёры, универсальную площадку для игр в волейбол, баскетбол, теннис и бадминтон. Также Андрей Чибис осмотрел ремонтируемый бассейн в центре «Лапландия».

В завершение поездки губернатор посетил открытие новой детской площадки на улице Саши Ковалёва, которое было организовано в формате «Праздник двора», а также оценил ход работ по капитальному ремонту домов на проспекте Героев-североморцев.

Говоря об итогах выезда, губернатор отметил, что регулярно объезжает город по округам: кроме Ленинского, недавно он также посетил Октябрьский и Первомайский. В этом году выполняется большой объём работ по Мурманску.

«Это и 37 фасадов, и 40 домов с архитектурной подсветкой. 29 кровель, то, что дополнительно мы делаем помимо программы капитального ремонта. Это ремонт дорог - 50 с лишним участков. Они практически везде уже готовы. Многие участки сделаны в опережающем темпе. Обустраиваем детские площадки. В этом году мы ставим 14, ещё 8, которые, что важно, были выбраны по инициативе самих людей, проголосовавших в рамках программы «На Севере – твой проект». 9 пространств «СОПКИ» и многое другое. Пространства по программе «Арктическая школа». Объём действительно очень большой, мероприятия разного рода выполняются в этом году. Важно, что жители чувствуют эти изменения. По подавляющему большинству проектов работы выполнены в срок. В целом город живёт, развивается и меняется. Это очевидно», – подчеркнул Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/