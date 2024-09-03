«Арктическая школа»: прекрасные условия, учиться легко и интересноПервый раз в первый класс: Портовый альянс подарил детям сотрудников ММТП наборы школьных принадлежностей в брендированных рюкзаках
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)03.09.24 22:35

Губернатор Андрей Чибис осмотрел социальные объекты Ленинского округа Мурманска, созданные и модернизированные в рамках плана «На Севере – жить»

В рамках рабочей поездки губернатор Андрей Чибис осмотрел ряд социальных объектов Ленинского округа Мурманска, созданных и модернизируемых в рамках плана «На Севере – жить».  

В гимназии №3 в этом году в рамках программы «На Севере – твой проект» на региональные средства благоустроена территория: установлены современные игровой и спортивный комплексы, кроме того, произведено асфальтирование. В прошлые годы в учреждении выполнен капремонт крыши, заменены оконные блоки в рамках программы «Тёплое окно», выполнен ремонт кабинета краеведения и арктического туризма по программе «Арктическая школа». 

Межшкольный стадион Центра образования «Лапландия» также пользуется популярностью у северян. Спортивный объект был создан в 2019-2020 годах и включает беговые дорожки, поля для игры в мини-футбол и стритбол, зоны воркаута и прыжков, уличные тренажёры, универсальную площадку для игр в волейбол, баскетбол, теннис и бадминтон. Также Андрей Чибис осмотрел ремонтируемый бассейн в центре «Лапландия».  

В завершение поездки губернатор посетил открытие новой детской площадки на улице Саши Ковалёва, которое было организовано в формате «Праздник двора», а также оценил ход работ по капитальному ремонту домов на проспекте Героев-североморцев. 

Говоря об итогах выезда, губернатор отметил, что регулярно объезжает город по округам: кроме Ленинского, недавно он также посетил Октябрьский и Первомайский. В этом году выполняется большой объём работ по Мурманску. 

«Это и 37 фасадов, и 40 домов с архитектурной подсветкой. 29 кровель, то, что дополнительно мы делаем помимо программы капитального ремонта. Это ремонт дорог - 50 с лишним участков. Они практически везде уже готовы. Многие участки сделаны в опережающем темпе. Обустраиваем детские площадки. В этом году мы ставим 14, ещё 8, которые, что важно, были выбраны по инициативе самих людей, проголосовавших в рамках программы «На Севере – твой проект». 9 пространств «СОПКИ» и многое другое. Пространства по программе «Арктическая школа». Объём действительно очень большой, мероприятия разного рода выполняются в этом году. Важно, что жители чувствуют эти изменения. По подавляющему большинству проектов работы выполнены в срок. В целом город живёт, развивается и меняется. Это очевидно», – подчеркнул Андрей Чибис.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности: одни из самых высоких зарплат и все больше женщин-работниц. Чем живёт отрасль
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-

Последние комментарии

Медникова Светлана
29.08.24 10:27
Непонятно, курсирует ли автобус 32 от к/т Мурманск к тропе Беличий хвост? В вашем расписании не указано время, а указаны только несколько дней июля:11.07-19.07 ???
Комментарий к новости:Новый автобусный маршрут довезёт мурманчан до экологической тропы «Беличий хвост»
SeVFloT83
11.08.24 10:31
Для этой странички надо было бы выбрать другой цвет, а не чёрный, а то приветствие "Добро пожаловать" на таком фоне выглядит противоречиво.
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
Ira89
06.08.24 13:18
Да, жители города атомщиков удивили, придётся слова песни переписывать: "Потому что на 10 мальчишек, по статистике - девочка одна!"
Комментарий к новости:В Полярных Зорях в июле 2024 года на 10 родившихся мальчиков зарегистрировано рождение всего лишь одной девочки
-Правовая консультация (18+)Сергей Дубовой: «День знаний по-особому дорог каждому из нас, поскольку все мы когда-то были учениками»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире04:30Новости. Информационная программа (12+)05:00«Международные новости». Информационная программа (12+)05:30«Иван Грозный. Фильм первый. Помазанник». Документальный фильм (12+)
-PRO Деньги (16+)Каждый третий опрошенный россиянин в последние полгода стал сберегать больше - исследование «ВТБ»-PRO Валюту (16+)Курс евро просел почти на 1,45 рубля, доллар потерял почти 1,39 рубля-PRO Энергетику (18+)Пуск первого энергоблока Кольской АЭС-2 намечен на 2035 год - директор Кольской АЭС Василий Омельчук-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 3 сентября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности: одни из самых высоких зарплат и все больше женщин-работниц. Чем живёт отрасль-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в сентябре 2024 года
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика