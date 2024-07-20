Губернатор Андрей Чибис осмотрел социальные объекты посёлка Молочный Кольского района, которые преображаются в рамках плана «На Севере – жить»

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, губернатор Андрей Чибис совершил рабочую поездку в Кольский район. В посёлке городского типа Молочный он осмотрел объекты, созданные или модернизированные в рамках стратегического плана «На Севере – жить».

В Молочненской средней общеобразовательной школе проводится капитальный ремонт здания начальной школы. В рамках реализации мероприятий региональной программы «Арктическая школа» преобразован учебный кабинет химии и биологии, реализован проект по направлению «Внутреннее (учебное) школьное пространство» - «Химикобиологическая школьная лаборатория «Шаг в медицину», а также реализован проект «Школьная спортивная станция для многофункционального тренинга». Также в школе заменены оконные блоки, выполнен ремонт раздевалок, душевых и тренерских комнат. В нынешнем году приступили к капитальному ремонту здания

Детский сад №38 в 2022 году стал победителем регионального грантового конкурса «Арктическая школа». На средства гранта в дошкольном учреждении стильно и качественно выполнен ремонт группы младенческого возраста «Я – ваша кроха». В этом году здесь начался ремонт фасада здания.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в прошлом году в Молочном по программе «На Севере – твой проект» реализован инициативный проект жителей «Спортивно-игровая площадка «Играйте на здоровье!». Сейчас на ней с удовольствием мамы выгуливают детей, которые с удовольствием осваивают разнообразное игровое оборудование.

В амбулатории Молочного масштабные ремонтные работы проведены в 2019 году. Сейчас здесь оказывают пациентам, в том числе и юным, разноплановую медицинскую помощь.

«Населенные пункта Кольского района, в том числе Молочный, радикально преобразились. За последние 5 лет из областного бюджета на содержание населенных пунктов района, их развитие, благоустройство, социальные объекты направлено более 10 миллиардов рублей. Радует, что поселок содержится в чистоте, – значит, местные власти ценят заботу региона. Продолжим двигаться в направлении позитивных перемен в рамках обновляемого плана «На Севере – жить», – отметил глава региона.

Фото: https://gov-murman.ru