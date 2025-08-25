Наш пёстрый мир: в Ибице можно поспать в арт-отеле в номере со стеклянными стенами, а на пляже Лас-Линдес пудель Нило спасает тонущих людейНовый туристический поезд «К северному сиянию» свяжет Москву и регионы «Серебряного ожерелья России»
Губернатор Андрей Чибис осмотрел социальные объекты, ремонтируемые в рамках реновации ЗАТО в муниципальном округе Оленегорск

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в рамках рабочей поездки осмотрел социальные объекты, ремонтируемые в рамках реновации ЗАТО в муниципальном округе Оленегорск.

«Программа реновации ЗАТО идёт очень активно. Ещё раз огромное спасибо президенту Владимиру Владимировичу Путину за поддержку системного финансирования. Глава государства поддержал наши инициативы в 2023 году, а также в этом году в марте – по продлению федерального финансирования до 2030 года. Мы уже сверстали и обсудили с Министерством обороны и Министерством развития Дальнего Востока и Арктики чёткий план до 2030 года. Сейчас идёт процедура его согласования с другими органами власти. Рассчитываю, что в этом году он уже будет принят», – отметил глава региона.

Так, в Протоках активно ремонтируют квартиры для военнослужащих. В этом году приведут в порядок 58 объектов, которые долгое время были незаселённые. В 29 из них работы уже выполнены.

Кроме того, в населённом пункте идет капитальный ремонт школы. Здесь обновляют кровлю, системы отопления, вентиляции, тепловые сети, потолки, крыльцо входной группы, а также устанавливают сигнализацию и видеонаблюдение. В прошлом году на региональный грант в образовательном учреждении были обновлены внутренние помещения и приобретено оборудование.

В прошлом году в населённом пункте открыли «СОПКИ.СПОРТ», капитально отремонтировали инженерные сети, кровлю, фасады, фундаменты и подвалы в пяти многоквартирных домах, 22 подъезда, а также 97 квартир.

В Протоках запланирована реконструкция системы водоотведения со строительством нового комплекса сооружений. Также здесь будет построен детский сад на 80 мест, и культурно-досуговый центр на 200 человек со спортивным залом. По всем объектам уже идет разработка проектной документации.

«С учётом даже того, что уже сделано во многих гарнизонах – просто радикально улучшается ситуация. Дома, дороги, инженерные системы, новые пространства, соцобъекты. Во всех ЗАТО региона. Для нас это один из самых важных проектов, который направлен на улучшение условий жизни для военнослужащих и их семей. Поэтому подрядчикам особое внимание. И спасибо им огромное, несмотря на сложности пропускного режима, удаленность, большинство подач выполняется добросовестно и все моменты оперативно исправляются. Мы все понимаем уровень ответственности этой задачи, делать будем дальше и наши ЗАТО будут преображаться. Важно, что системная работа выстроена, в том числе и с федеральными коллегами, за что им большая благодарность», – сказал Андрей Чибис по итогам визита.

Напомним, программа реновации ЗАТО запущена по инициативе губернатора Андрея Чибиса в рамках плана «На Севере – жить!». Благодаря поддержке Президента Владимира Путина предусмотрено федеральное финансирование программы: по 10 млрд рублей ежегодно до 2030 года. Также на эти цели направляются региональные средства.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, в Мурманской области в рамках реновации ЗАТО в 2025 году реализуются мероприятия на 8,7 млрд рублей, в том числе капитальный ремонт двух соцучреждений и 106 домов; ремонт 149 подъездов и 414 квартир; ремонт дорог, благоустройство дворов, снос 9 домов; ремонт объектов ЖКХ, технологические присоединения; строительство пяти детсадов, школы, Центра электроснабжения; капремонт станции водоподготовки.

Всего с 2019 года выполнено более трех тысяч мероприятий общей стоимостью около 27,8 млрд рублей, включая средства федерального бюджета в объеме 15,6 млрд рублей. Среди наиболее значимых работ — модернизация социальной инфраструктуры, обновление жилого фонда и развитие инженерной инфраструктуры. Так, в Североморске и Печенге построены новые школы; построено 6 детских садов, 8 амбулаторий и ФАПов; построено и реконструировано 10 спортивных объектов; отремонтировано почти 1000 квартир для семей военных.

 

 

 

