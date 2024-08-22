Театральные премьеры и выступления виртуозных музыкантов: областные учреждения культуры готовятся к началу нового творческого сезонаКо Дню государственного флага северян всех возрастов ждёт насыщенная культурная программа
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)22.08.24 10:45

Губернатор Андрей Чибис осмотрел социальные объекты в Ковдоре, которые созданы или преображаются в рамках стратегического плана «На Севере – жить»

Вчера губернатор Мурманской области Андрей Чибис посетил с рабочим визитом город Ковдор, где в рамках стратегического плана «На Севере – жить» продолжается модернизация социальных объектов.

В числе первых глава региона оценил ход выполнения работ по капитальному ремонту Городского Дворца культуры. В 2024 году здесь запланировано окончание работ на первом и втором этажах: ремонт лестничных пролётов, замена системы вентиляции, тепло- и электроснабжения, а также работ по обеспечению пожарной безопасности. Кроме того, планируется завершить ремонт танцевального зала и репетиционного залов, а также произвести замену механического оборудования сцены. Капитальный ремонт проводится в рамках регионального плана «На Севере – жить» и президентского нацпроекта «Культура».

В 2024 году в рамках проекта «Арктическая школа» на территории детского сада №29 «Сказка» обновился единственный в регионе «Зимний сад». Напомним, проект «Арктическая школа» реализуется в Мурманской области с 2021 года. За это время преобразовано 202 пространства в общеобразовательных и дошкольных учреждениях. На эти цели направлено более 500 млн рублей из областного бюджета, что позволило улучшить условия для обучения и отдыха для 72 тысяч детей.

Далее глава региона посетил участок дороги, ведущей к школе №1 от улицы Озёрная до дома №8 по улице Комсомольская. Здесь также проводятся ремонтные работы. Подрядчик уже произвёл демонтаж старого асфальтобетонного покрытия и бортовых камней, а также работы по планировке участка. В скором времени рабочие приступят к прокладке инженерных сетей.

Также Андрей Чибис осмотрел спортивно-игровую площадку, которая была установлена в 2024 году в рамках программы «На Севере – твой проект». Площадка появилась на территории средней общеобразовательной школы №1 с углубленным изучением английского языка. В 2021 году в рамках проекта «Арктическая школа» в школе модернизированы мастерские для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Кроме того, в рамках программы «На Севере – твой проект» по инициативе местных жителей для маленьких ковдорчан установлены детские площадки. Местные жители отмечают, что благодаря этой программе в Ковдоре стало больше мест для активного отдыха с маленькими детьми. Также по программе инициатив «На Севере – твой проект» в детском саду №14 «Солнышко» выполнен ремонт центрального входа. Детский сад занял второе место в номинации «Лучшее озеленение территорий социальной сферы» с проектом «Солнечный город детства». Конкурс на лучший реализованный проект по озеленению городских пространств в этом году также проводился в рамках плана «На Севере – жить».

Также Андрей Чибис осмотрел хода выполнения работ по благоустройству территории от площади Ленина до здания управления Ковдорского ГОКа. В 2021 году здесь были выполнены работы по благоустройству общественной территории от площади Ленина до улицы Кошица, включая сквер за зданием администрации, а также зону вокруг Городского Дворца культуры и часть улицы Победы. Здесь будет реализован проект благоустройства общественной территории «Легенды о Гиперборее».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, глава региона посетил Ковдорский политехнический колледж, где в рамках соглашения между правительством Мурманской области и компанией «ЕвроХим» ведутся работы по ремонту спортивного зала и общежития. В начале прошлого учебного года в учреждении были завершены работы по программе «Профессионалитет». В рамках соглашения с «ЕвроХимом» при поддержке федерального правительства также полностью обновлены лаборатории, закуплены современные тренажёры.

Андрей Чибис подчеркнул, что комплексная работа по развитию города будет продолжаться.

«Ковдор – небольшой, но крайне важный для Мурманской области город, который имеет стратегически важное значение. Мы уделяем ему пристальное внимание, создаем и модернизируем социальные и инфраструктурные объекты в рамках плана «На Севере – жить». Кроме того, в этом вопросе нам ощутимо помогает компания «ЕвроХим» – сегодня мы подписали ещё одно соглашение о социально-экономическом развитии более чем на 1 млрд рублей. Эти деньги пойдут на капремонт Ковдорского краеведческого музея, благоустройство участка на Ленина, сквера на Чехова с прилегающей территорией в Ковдоре и другие задачи по благоустройству города. Ковдор преображается, и мы не планируем останавливаться на достигнутом», – отметил глава региона.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Токари оказались самыми востребованными в судостроении
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-

Последние комментарии

SeVFloT83
11.08.24 10:31
Для этой странички надо было бы выбрать другой цвет, а не чёрный, а то приветствие "Добро пожаловать" на таком фоне выглядит противоречиво.
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
Ira89
06.08.24 13:18
Да, жители города атомщиков удивили, придётся слова песни переписывать: "Потому что на 10 мальчишек, по статистике - девочка одна!"
Комментарий к новости:В Полярных Зорях в июле 2024 года на 10 родившихся мальчиков зарегистрировано рождение всего лишь одной девочки
Клавдия
01.08.24 16:22
Площадку построили, а ограждение нет((( малышам преграды нет, рядом ездят машины((((
Комментарий к новости:В Мурманске на улице Кильдинская будет построена новая спортивная площадка
-Правовая консультация (18+)Установление границ земельного участка - возможность без лишних проблем совершать сделки с недвижимостью
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире12:00«Открытая студия». Прямой эфир12:30Новости. Информационная программа (12+)13:00«Метод Фрейда». Художественный сериал, 4 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)Мошенники все чаще атакуют граждан, но обмануть их злоумышленникам удаётся реже: итоги II квартала-PRO Валюту (16+)Доллар США слабо меняется к евро, фунту стерлингов и иене-PRO Энергетику (18+)Пуск первого энергоблока Кольской АЭС-2 намечен на 2035 год - директор Кольской АЭС Василий Омельчук-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 22 августа-PRO Нефть и газ (18+)Губернатор Андрей Чибис поблагодарил министра энергетики РФ Сергея Цивилева за поддержку проектов развития сетевой инфраструктуры в Мурманской области-PRO Законы (18+)Президент РФ подписал закон о запрете треш-стримов
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика