Губернатор Андрей Чибис осмотрел социальные объекты в Ковдоре, которые созданы или преображаются в рамках стратегического плана «На Севере – жить»

Вчера губернатор Мурманской области Андрей Чибис посетил с рабочим визитом город Ковдор, где в рамках стратегического плана «На Севере – жить» продолжается модернизация социальных объектов.

В числе первых глава региона оценил ход выполнения работ по капитальному ремонту Городского Дворца культуры. В 2024 году здесь запланировано окончание работ на первом и втором этажах: ремонт лестничных пролётов, замена системы вентиляции, тепло- и электроснабжения, а также работ по обеспечению пожарной безопасности. Кроме того, планируется завершить ремонт танцевального зала и репетиционного залов, а также произвести замену механического оборудования сцены. Капитальный ремонт проводится в рамках регионального плана «На Севере – жить» и президентского нацпроекта «Культура».

В 2024 году в рамках проекта «Арктическая школа» на территории детского сада №29 «Сказка» обновился единственный в регионе «Зимний сад». Напомним, проект «Арктическая школа» реализуется в Мурманской области с 2021 года. За это время преобразовано 202 пространства в общеобразовательных и дошкольных учреждениях. На эти цели направлено более 500 млн рублей из областного бюджета, что позволило улучшить условия для обучения и отдыха для 72 тысяч детей.

Далее глава региона посетил участок дороги, ведущей к школе №1 от улицы Озёрная до дома №8 по улице Комсомольская. Здесь также проводятся ремонтные работы. Подрядчик уже произвёл демонтаж старого асфальтобетонного покрытия и бортовых камней, а также работы по планировке участка. В скором времени рабочие приступят к прокладке инженерных сетей.

Также Андрей Чибис осмотрел спортивно-игровую площадку, которая была установлена в 2024 году в рамках программы «На Севере – твой проект». Площадка появилась на территории средней общеобразовательной школы №1 с углубленным изучением английского языка. В 2021 году в рамках проекта «Арктическая школа» в школе модернизированы мастерские для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Кроме того, в рамках программы «На Севере – твой проект» по инициативе местных жителей для маленьких ковдорчан установлены детские площадки. Местные жители отмечают, что благодаря этой программе в Ковдоре стало больше мест для активного отдыха с маленькими детьми. Также по программе инициатив «На Севере – твой проект» в детском саду №14 «Солнышко» выполнен ремонт центрального входа. Детский сад занял второе место в номинации «Лучшее озеленение территорий социальной сферы» с проектом «Солнечный город детства». Конкурс на лучший реализованный проект по озеленению городских пространств в этом году также проводился в рамках плана «На Севере – жить».

Также Андрей Чибис осмотрел хода выполнения работ по благоустройству территории от площади Ленина до здания управления Ковдорского ГОКа. В 2021 году здесь были выполнены работы по благоустройству общественной территории от площади Ленина до улицы Кошица, включая сквер за зданием администрации, а также зону вокруг Городского Дворца культуры и часть улицы Победы. Здесь будет реализован проект благоустройства общественной территории «Легенды о Гиперборее».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, глава региона посетил Ковдорский политехнический колледж, где в рамках соглашения между правительством Мурманской области и компанией «ЕвроХим» ведутся работы по ремонту спортивного зала и общежития. В начале прошлого учебного года в учреждении были завершены работы по программе «Профессионалитет». В рамках соглашения с «ЕвроХимом» при поддержке федерального правительства также полностью обновлены лаборатории, закуплены современные тренажёры.

Андрей Чибис подчеркнул, что комплексная работа по развитию города будет продолжаться.

«Ковдор – небольшой, но крайне важный для Мурманской области город, который имеет стратегически важное значение. Мы уделяем ему пристальное внимание, создаем и модернизируем социальные и инфраструктурные объекты в рамках плана «На Севере – жить». Кроме того, в этом вопросе нам ощутимо помогает компания «ЕвроХим» – сегодня мы подписали ещё одно соглашение о социально-экономическом развитии более чем на 1 млрд рублей. Эти деньги пойдут на капремонт Ковдорского краеведческого музея, благоустройство участка на Ленина, сквера на Чехова с прилегающей территорией в Ковдоре и другие задачи по благоустройству города. Ковдор преображается, и мы не планируем останавливаться на достигнутом», – отметил глава региона.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/