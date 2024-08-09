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Мурманская область. Арктика (16+)09.08.24 10:00

Губернатор Андрей Чибис осмотрел социальные объекты в Оленьей Губе

В рамках рабочей поездки в ЗАТО Александровск губернатор Мурманской области посетил н.п. Оленья Губа и осмотрел социальные объекты, которые были созданы или модернизированы в рамках стратегического плана «На Севере – жить», а также программы реновации ЗАТО.

Первым объектом посещения стал сельский клуб, где проводился капитальный ремонт крыльца и парапета, а также было установлено новое освещение. Кроме того, в части благоустройство территории сельского клуба рабочие произвели разборку тротуаров, дорожек, лестниц и ограждения. Техническая готовность объекта оценивается на 100%.

В 2024 году на улице Строителей появится новый фельдшерско-акушерский пункт. Строительство объекта будет производиться на месте снесённого дома, который был демонтирован в рамках программы реновации ЗАТО. Договор по сборке и установке ФАПа уже заключён с подрядной организацией.

Далее губернатор осмотрел сельскую площадь, на которой запланировано проведение работ по благоустройству в рамках стратегического плана «На Севере – жить». Ранее на обозначенной территорий располагались дома, которые были снесены по программе реновации ЗАТО. В 2024 году здесь уже выполнены работы по асфальтированию территории, проведено освещение, подготовлено место под установку ёлки. Также запланирован монтаж сцены и малых архитектурных форм.

В завершение Андрей Чибис посетил общеобразовательную школу №280, где также проводятся ремонтные работы по региональному плану «На Севере – жить». В августе 2023 года здесь выполнен ремонт холла и входной группы. В текущем году обновлен актовый зал по программе «Арктическая школа», закуплена новая мебель, музыкальное и техническое оборудование, в том числе и для детей с ограниченными возможностями здоровья. Ранее в образовательной организации были обновлены учебные кабинеты, коридоры, а также открыта «Точка роста».

Глава региона подчеркнул, что создание комфортных условий для жизни в ЗАТО и военных гарнизонах – первоочередная задача регионального правительства. А это значит, что реализация проектов, обозначенных в программе реновации, не должна и не будет прерываться.

«Оленья Губа – небольшой населённый пункт Мурманской области, но здесь живут люди, которые обеспечивают безопасность нашей страны, трудятся на благо региона. Наш долг – обеспечить семьи военных достойными условиями для комфортной жизни, полностью нивелировать различные неудобства, которые могут возникать по причине суровых климатических условий. В Оленьей Губе появляется всё больше общественных пространств и прогулочных зон, мы ремонтируем культурные учреждения, приводим в порядок школу, чтобы маленьким северянам хотелось сюда приходить и получать новые знания. Это лишь малая часть того, что выполняется рамках программы реновации ЗАТО. Основной масштаб работ – впереди», – подчеркнул Андрей Чибис.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, всего на территории Печенгского округа, Кандалакшского, Мончегорского, Оленегорского и Кольского районов, а также ЗАТО г. Североморск, ЗАТО Александровск, ЗАТО Видяево, ЗАТО г. Заозёрск и ЗАТО г. Островной в ближайшие три года запланирована реализация более 200 мероприятий на общую сумму более 42 млрд рублей, из которых 9,3 млрд рублей – региональный бюджет. Финансирование направят на создание условий для комфортной жизни граждан в ЗАТО. Работы будут проводиться более чем на 1,4 тысячи объектов.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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